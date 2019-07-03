Нацпроекты не укладываются на карту

Объем участия регионов в нацпроектах оказался выше, нежели это было предусмотрено правительством, такую проблему обозначили вчера губернаторы на заседании президиума совета по нацпроектам. Так, власти Чукотки заявили о финансировании нацпроектов со своей стороны на 46% вместо 2%, предусмотренных соглашением с центром. В Белом доме обещали изучить, чем это вызвано, хотя из слов губернаторов стало понятно, что не все расходы учтены в расчетах. Тормозит нацпроекты и заключение госконтрактов: в Белом доме обсуждают возможность введения ответственности за срыв госзакупок.

Вчерашнее заседание президиума совета по нацпроектам было посвящено их реализации в регионах: в ходе видеоконференции губернаторы докладывали премьер-министру Дмитрию Медведеву о текущем положении дел. Поскольку раньше вопросы (и даже претензии) вызывало кассовое исполнение расходов по нацпроектам, акцент был сделан именно на нем. Всего на 13 нацпроектов в 2019 году в федеральном бюджете заложено 1,7 трлн руб., и около трети этих средств уже освоено регионами. «Традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее»,— подытожил премьер. Некоторым регионам и вовсе было сделано послабление: тем, кто по уважительным причинам не смог в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, не придется возвращать их в федеральный бюджет. Опубликованное вчера распоряжение правительства распространяется на десять субсидий, половина из которых связана с АПК. «Это позволит… не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов»,— пояснил премьер.

Формат заседания предполагал и обратную связь: как показали доклады самих губернаторов, у них есть проблемы, решения которых они ждут от Белого дома. Так, вопросы вызывает распределение финансирования между федеральным и региональными бюджетами. В конце 2018 года правительство утвердило предельные уровни софинансирования нацпроектов федеральным центром на 2019–2021 годы, для большинства регионов они колеблются в пределах 81–99% (минимум приходится на регионы с высоким налоговым потенциалом, например 0% для Москвы и 14% для Ямало-Ненецкого автономного округа). Однако глава Чукотки Роман Копин посетовал, что в реальности доля участия окружного бюджета в проектах достигает 46%, хотя до 98% должен был взять на себя центр. По словам губернатора, методики распределения федеральных средств не учитывают особенности арктических регионов (северное удорожание и малую численность населения). Для компенсации губернатор предложил продлить сроки реструктуризации бюджетных кредитов Чукотке до 2029 года, это снизило бы платежи по долгу вдвое, и эти средства власти могли бы направить на нацпроекты. С похожей ситуацией столкнулась и Самарская область: как рассказал губернатор Дмитрий Азаров, в нацпроектах не учтена часть расходов, например затраты на проектирование и благоустройство при строительстве и оплату госэкспертизы, что также увеличивает расходы региона.

Как сообщили “Ъ” в Белом доме, по итогам совещания Минфин, руководители нацпроектов и губернаторы могут получить поручения проанализировать фактический уровень софинансирования регионов с учетом этих затрат. В Минфине вчера не смогли оперативно предоставить свои оценки межбюджетного распределения этого финансирования.

Еще одна причина жалоб губернаторов центру — хроническая проблема срыва госзакупок. Так, в Псковской области, по словам губернатора Михаила Ведерникова, заключено 45% необходимых для нацпроектов госконтрактов. Причины — отсутствие заявок, технические ошибки в документации, а также срыв конкурсов недобросовестными участниками. Реагируя на слова губернатора, Дмитрий Медведев предложил ввести дополнительную ответственность за манипуляции на торгах, административную или даже уголовную, так как они вызывают «миллионные, если не миллиардные убытки».

Евгения Крючкова