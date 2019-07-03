Дороговатт•час

Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей. После нескольких лет стабильности в январе—апреле цены на рынке на сутки вперед увеличились на 10,2% в европейской части РФ и на 11,4% в Сибири. По оценкам аналитиков, генерирующие компании могли заработать на этом 32 млрд руб. «Совет рынка» объясняет такую динамику в основном ростом цен на топливо и нехваткой дешевого предложения из-за маловодности ГЭС. Но потребители считают эти факторы «ничтожными» и не исключают сговор участников энергорынка, предлагая ФАС вмешаться в ситуацию.

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) проанализировал причины стремительного роста цен на электроэнергию в январе—апреле на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией). Об этом регулятора попросил глава департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов, компания входит в палату потребителей «Совета рынка». Как следует из отчета регулятора (есть у “Ъ”), в первой ценовой зоне, включающей европейскую часть РФ и Урал, в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт•ч) относительно прошлого года, в феврале — на 9,2%, в марте — уже на 14%, в апреле — на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт•ч), в феврале — 8,2%, в марте — 10,2%, в апреле — 14%. Хотя «Совет рынка» не рассматривал более длительный период, в мае—июне энергоцены продолжают расти ускоренными темпами (см. график).

Продажи электроэнергии на РСВ — основной источник доходов генкомпаний наряду с платой за мощность. По оценке «ВТБ Капитал», в 2018 году до 56% выручки генкомпаний пришлось на продажу электроэнергии, 44% — на поставку мощности. Уровень цен на РСВ считается относительно стабильным: по данным «Администратора торговой системы» (АТС), в 2017 году цена на РСВ в первой ценовой зоне не изменилась, во второй ценовой зоне снизилась на 1%, в 2018 году энергоцены выросли на 4% и 3% соответственно. За счет продажи электроэнергии генкомпании возмещают переменные затраты (в первую очередь на закупку топлива), поэтому этот сегмент рынка в первой ценовой зоне, где доминирует газовая генерация, привязан к ценам на газ, во второй ценовой зоне — на уголь. С августа 2018 года регулируемые цены на газ выросли лишь на 3,4%. Максим Худалов из АКРА говорит, что на внутреннем рынке цены на уголь не растут, каменный уголь упал в цене на 6% относительно уровня прошлого года, на 4–6% выросли только цены на бурый и каменный уголь в Туве.

В «Совете рынка» пришли к выводу, что основной причиной роста цен в высококонкурентной первой ценовой зоне стало повышение ценового предложения ТЭС в заявках генкомпаний. У ТЭС более дорогая выработка, чем у ГЭС и АЭС. Кроме того, на цену давило снижение дешевой выработки ГЭС — на 20,4% год к году, наиболее сильно упала выработка ГЭС Волжско-Камского каскада (30–40%) из-за маловодности. Также сократились объемы импорта и увеличился экспорт из первой ценовой зоны, что сказалось на цене, так как импортируемая электроэнергия, как правило, дешевле. По данным «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии), в первом квартале импорт снизился на 82,6%, до 0,336 млрд кВт•ч, экспорт вырос на 43%, до 4,83 млрд кВт•ч. Источник “Ъ” на энергорынке объясняет рост экспорта высокими ценами в зоне Nord Pool (Северная Европа). «Это увеличило сальдо экспорта/импорта электроэнергии из РФ и загрузку российской генерации»,— отмечает он.

Еще один фактор — завышение гарантирующими поставщиками (ключевые энергосбыты регионов) и иными крупными потребителями плановых объемов потребления по отношению к фактическим. Это приводит к снижению объема горячего резерва в энергосистеме, в результате — к повышению цен. В отдельные месяцы рост цен сдерживал вывод из ремонтов атомных энергоблоков на Балаклавской, Курской и Белоярской АЭС (из-за отсутствия топливной составляющей атомные энергоблоки предлагают более низкие цены), а также завершение испытаний на новом энергоблоке Ростовской АЭС (в феврале выработка всех АЭС выросла на 8,9%). За счет ввода Балаклавской, Таврической ТЭС и ПГУ на Сакской ТЭЦ энергоцены в Севастополе снизились на 29%, в Крыму — на 21%.

Основными причинами роста цен в Сибири «Совет рынка» видит завышение объемов спроса, вывод в холодный резерв и ремонты эффективного оборудования в Кемеровской области (плюс 900 МВт мощности относительно прошлого года, минус 10% выработки ТЭС), а также рост ценовых заявок генкомпаний из-за повышения стоимости угля. При этом рост цен в восточных и центральных районах Сибири компенсировался высокой выработкой ГЭС Ангарского каскада.

В «Совете рынка», Минэнерго и ФАС не ответили “Ъ”. Опрошенные “Ъ” генкомпании и «Совет производителей энергии» не стали комментировать выводы исследования.

Источник “Ъ” в одной из генерирующих компаний называет повышение стоимости топлива основным фактором роста энергоцен. В Сибири, в частности, также выросли и тарифы на транспортировку топлива по железной дороге и автотранспортом, отмечает он. Еще один собеседник “Ъ” полагает, что влияние также оказала теплая весна, снизившая потребление в первой ценовой зоне.

«Но даже всю совокупность этих факторов нельзя назвать уникальной — эта же картина повторяется каждый год, но не приводит к такому резкому росту цен»,— отмечает собеседник “Ъ” в одном из регуляторов энергорынка. В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) также говорят о том, что значимые технологические факторы, которые могли бы существенно повлиять на изменение режима работы энергосистемы, в первом квартале отсутствовали. В ассоциации ГП и энергосбытовых компаний отрицают завышение потребителями плановых объемов потребления по отношению к фактическим.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев соглашается, что влияние объективных факторов на цены было «ничтожным», а аномальный рост считает «в сновном» обусловленным действиями участников энергорынка. «Мы не исключаем возможности ценового сговора поставщиков, аффилированных с ними сбытовых компаний и СО, поэтому считаем, что ситуация должна стать предметом серьезной проверки со стороны антимонопольной службы»,— заявили “Ъ” в ассоциации. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», рост цен на РСВ в январе—апреле принес генкомпаниям дополнительные 5,66% выручки, или 32,5 млрд руб.

Татьяна Дятел