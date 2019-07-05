Суд арестовал помощника уральского полпреда президента по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Александра Воробьева (на фото в маске), задержанного по подозрению в госизмене.

«Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года»,— огласила решение судья Елена Канева (цитата по «Интерфаксу»).

Заседание суда по ходатайству прокурора, поддержанного следователем и стороной защиты, включая самого Александра Воробьева, прошло в закрытом режиме.

Господину Воробьеву инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Он был задержан сотрудниками ФСБ вчера, 4 июля. Сегодня Александр Воробьев был доставлен в суд по ходатайству следствия об аресте задержанного. Обстоятельства уголовного дела, подозреваемым по которому проходит помощник полпреда, остаются неизвестны.

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Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев Фото: Уральский федеральный округ

Александр Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. Много лет господин Воробьев работал вместе с нынешним полпредом УФО Николаем Цукановым (оба родом из города Гусева Калининградской области). Николай Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором области.

После непродолжительной работы в должности инспектора по Республике Карелия, господин Воробьев был назначен в январе 2018 года руководителем аппарата помощника президента России господина Цуканова. В июле 2018 года после того, как господин Цуканов был назначен полпредом президента в УФО, господин Воробьев стал его помощником.

В 2018 году господин Воробьев отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Владимира Путина.