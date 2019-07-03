Тюменскую катастрофу рассудят во Франции

Как стало известно “Ъ”, высшая судебная инстанция Франции приняла окончательное решение, в соответствии с которым вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе пассажиров может быть рассмотрен на территории этого государства. Соответствующего решения добились представители семей погибших и пострадавших в результате произошедшего семь лет назад под Тюменью крушения самолета франко-итальянского производства ATR-72 российской авиакомпании Utair. Лайнер рухнул из-за обледенения, а суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших его перед вылетом от обледенения. Однако вскрылись и конструктивные недостатки самолета, что позволило потерпевшим обратиться в иностранный суд с надеждой получить большие компенсации, нежели в России.

По данным источников “Ъ”, точку в затянувшемся споре о том, могут ли французские суды рассматривать иски представителей семей россиян как к производителю разбившегося в апреле 2012 года в Сибири ATR-72, так и к эксплуатировавшей его авиакомпании, поставил на днях высший судебный орган Франции — Кассационный суд республики. «Действительно, 26 июня эта высшая судебная структура приняла решение отклонить кассационные жалобы предполагаемых ответчиков, после чего решение нижестоящего суда вступило в силу»,— пояснил “Ъ” адвокат Михаил Загайнов, представляющий с коллегами интересы 13 семей жертв тюменской трагедии. По его словам, само решение было вынесено в отсутствие юристов, которые только на днях получили соответствующие документы. Он особо отметил, что, таким образом, впервые в истории иностранный суд признал свою юрисдикцию в споре истцов-россиян с российской же авиакомпанией, которая осуществляла опять же внутрироссийский рейс. Юрист Давид Кухалашвили, в свою очередь, напомнил, что иск был подан еще в 2013 году в суд Тулузы на французского производителя самолета, компанию Avions de transport regional (GIE ATR — франко-итальянский концерн), а в качестве соответчика привлекли российскую Utair. «Мы давно занимаемся авиационными делами, и на нашей памяти не было случая, чтобы авиакомпании и их страховщики предлагали такие низкие компенсации, как в случае с авиакатастрофой под Тюменью»,— заявил господин Кухалашвили. По его словам, родственники погибших и чудом выжившие пассажиры решили с помощью юристов обращаться не в российский суд, где, исходя из сложившейся практики, «не было возможности получить реальное возмещение», а вывести судебное разбирательство за пределы российской юрисдикции. «Основанием послужил тот факт, что самолет был французского производства, а также то, что у него, по нашим данным, мог быть производственный дефект, что неоднократно приводило к катастрофам самолета этой модели в разных странах»,— заявил Михаил Загайнов. Он отметил, что первоначально, осенью 2016 года, суд Тулузы отказался признать иск, посчитав, что Utair не является «серьезным ответчиком», так как виновные в крушении самолета были привлечены к уголовной ответственности в России, а документов о прямой связи между французским производителем ATR-72 и его крушением предоставлено не было.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, среднемагистральный лайнер разбился сразу после взлета 2 апреля 2012 года вблизи аэропорта Рощино. Фюзеляж самолета, на борту которого находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров, при ударе о землю раскололся на три части, причем некоторые из них загорелись. От травм и ожогов на месте погибли 30 человек, включая весь экипаж, а еще трое скончались позже. Причиной катастрофы Следственный комитет России назвал обледенение ATR-72 после ночной стоянки в аэропорту, а виновниками суд признал погибшего пилота и двух техников из наземной службы, которые не обработали поверхность самолета спецжидкостью перед вылетом. Судили лишь сотрудников наземной службы, которые получили более чем по пять лет колонии-поселения, но не признали себя виновными, утверждая, что защита от обледенения ATR-72 на момент трагедии не была четко закреплена в действующих регламентах обслуживания самолетов, что, кстати, было отмечено и в отчете МАК о причинах трагедии. Кроме того, были упоминания о том, что перед трагическим взлетом экипаж в течение шести минут освобождал лайнер от ледяной корки, используя установленную на нем собственную систему. Однако ее эффективность оказалась спорной. В частности, эксперты МАК дали рекомендацию разработчикам лайнера внести в документацию «описание негативного воздействия наземного обледенения различных частей самолета, а также его влияния на характеристики устойчивости и управляемости».

Впрочем, апелляционная инстанция, куда обратились адвокаты потерпевших россиян, приняла сторону последних. Хотя ответчики в лице производителя самолета и Utair настаивали на «вымышленных ссылках» о связи катастрофы с Францией или ее судами, так как в российском расследовании об этом не было сказано ни слова, а «заявители пытаются получить более высокую компенсацию». «Ответчики пытались оспорить это решение в высшем суде Франции, но безуспешно, и это означает, что скоро французский суд начнет рассматривать дело по существу и, надеемся, взыщет компенсации в пользу потерпевших по французским законам»,— заявил адвокат Загайнов. Отметим, что обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей все пострадавшие в тюменской катастрофе в России получили (всего до 3 млн руб. на каждую семью). При этом им, как стало известно “Ъ”, от компании-перевозчика в России дополнительно предлагалось по 150 тыс. руб. компенсации на каждого члена семьи. Но часть семей с этими суммами не согласилась. «Они действительно могут рассчитывать на суммы возмещений в сотни тысяч, однако не в рублях, а в евро»,— подчеркнули господа Загайнов и Кухалашвили, отказавшись, правда, говорить даже о приблизительных суммах: они ссылаются на тайну общения с клиентами и возможность заключения мирового соглашения с ответчиками. Юристы при этом особо подчеркнули, что рассмотрение исков россиян к российской же авиакомпании за рубежом из-за вопроса иностранного производства самолета или его деталей создает прецедент для последующих подобных разбирательств в связи с другими «внутрироссийскими» авиапроисшествиями.

В Utair комментировать “Ъ” сложившуюся ситуацию отказались. Ранее же в авиакомпании заявляли, что она «произвела все положенные и дополнительные компенсации», общий размер выплат «соответствует российской отраслевой практике крупнейших авиакомпаний», а сама она «готова урегулировать все возникающие вопросы».

Сергей Сергеев