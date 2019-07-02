«Дом.РФ» считает метры

«Дом.РФ» реализует здания Минэкономики, Минпромторга и Минсвязи, переехавших в «Москва-Сити». Правительственная комиссия 1 июля передала компании агентские полномочия. Общая площадь освободившихся от федеральных министерств зданий превышает 100 тыс. кв. м.

1 июля правительственная комиссия по развитию жилищного строительства передала «Дом.РФ» агентские полномочия по зданиям трех федеральных министерств, сообщили в компании. Это помещения Минсвязи на Тверской, Минпромторга в Китайгородском проезде и здания Минэкономики на Овчинниковской набережной и 1-й Брестской улице. Все три министерства в 2019 году переехали в «Москва-Сити», освободив в центре Москвы более 100 тыс. кв. м. Теперь «Дом.РФ» сможет продать здания или сдавать их в аренду.

По итогам правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что освободившиеся здания в центре Москвы представляют историческую и культурную ценность и должны быть использованы «для пользы жителей».

В башне «IQ квартал» министерства разместились компактнее, чем в центре: 5 тыс. сотрудников заняли менее чем 70 тыс. кв. м. Решение о переезде было принято еще в 2017 году, тогда «Дом.РФ» по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева купил помещения в «Москва-Сити».

В правительстве подсчитывали, что переезд поможет сэкономить до 650 млн руб. в год, в том числе из-за неэффективного использования недвижимости в центре и высокой стоимости коммунальных услуг. В случае успешного переезда в «Москва-Сити» перевезут и другие ведомства, говорили в правительстве.

Елизавета Макарова