Разговоры в пользу медных

Как выяснил “Ъ”, «Интергео» Михаила Прохорова может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи. Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос, в Минпромторге подтвердили планы выделить средства. Эксперты считают, что господдержка улучшит восприятие проекта инвесторами.

«Интергео», входящее в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, просит государство построить инфраструктуру для проекта производства металлов для выпуска аккумуляторов. Соответствующее письмо в середине июня написал премьеру Дмитрию Медведеву глава совета директоров ООО «УК "Интергео"» Александр Хлопонин. Господин Хлопонин был вице-премьером в составе предыдущего правительства РФ и отвечал в том числе за недропользование.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 млн тонн и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 млн тонн. Первый будет производить медный концентрат, второй — никелево-медный. Строительство планируется начать в 2020–2021 годах, ГОКи должны выйти на проектную мощность в 2025 и 2027 годах соответственно. Объем минеральных ресурсов Ак-Суга составляют 5,1 млн тонн меди и 121 тонна золота. Запасы Кингаша по JORC составляют 2,4 млн тонн никеля и 1,1 млн тонн меди. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кингаш — второе месторождение в России по запасам никеля, а Ак-Суг входит в пятерку крупнейших по запасам меди. Это ключевой проект «Интергео».

Александр Хлопонин пишет, что реализация «столь масштабного» проекта потребует капитальных затрат в размере 193,2 млрд руб., из которых 58,8 млрд руб. необходимо на строительство автодороги и линий электропередачи.

«Значительная доля затрат на объекты внешней инфраструктуры приводит к низким показателям экономической эффективности проекта, снижает его инвестиционную привлекательность для банков и внешних партнеров»,— пишет господин Хлопонин. В связи с этим «Интергео» предлагает государству «рассмотреть возможность участия» в финансировании. Государственные инвестиции в инфраструктуру окупятся за счет налоговых платежей в течение четырех-пяти лет с момента ввода ГОКов в эксплуатацию, считают в «Интергео», оценивая общие налоговые платежи за жизненный цикл проекта в 330 млрд руб.

Между тем в марте «Интергео» уже привлекло в проект зарубежных инвесторов — РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд и один из ближневосточных суверенных фондов купили долю в 9,53% в компании. В июне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил “Ъ” о возможности новых инвестиций в «Интергео» со стороны китайских компаний.

По данным “Ъ”, Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести согласованные предложения по поводу господдержки. В Минтрансе отказались от комментариев. В Минэнерго заявили “Ъ”, что решение о целесообразности господдержки должны принимать Минпромторг, Минфин и Минэкономики. В Минфине подтвердили наличие поручения премьера, отметив, что оно «прорабатывается в рабочем порядке». В Минпромторге подтвердили, что в правительстве идет подготовка предложений по оказанию господдержки этому проекту. «Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры — автодорог в размере 40 млрд руб. и линий электропередачи в 18,8 млрд руб. Указанные проекты включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"»,— заявили в министерстве. В группе «Онэксим» отказались от комментариев.

По мнению Максима Худалова из АКРА, у этого проекта было большое количество противников, и «участие государства улучшает его восприятие инвестором и населением». При этом, согласно большинству прогнозов, в ближайшие годы спрос на медь и никель будет увеличиваться. Так, аналитики УГМК считают, что к 2025 году стоимость меди вырастет до $7,5 тыс. с $6,2 тыс., а аналитики «Норильского никеля» и ICBC Standard bank ожидают через три года «глубокий структурный дефицит» никеля, в том числе из-за роста спроса со стороны производителей аккумуляторов.

Евгений Зайнуллин