Размен крыла

Фактически остановленные в ночь на 2 июля полеты российских авиакомпаний в Чехию удалось оперативно возобновить в полном объеме, но только до 7 июля. К конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика. Если стороны не договорятся к началу следующей недели, количество перелетов между Россией и Чехией сократится для отечественных перевозчиков с более семи рейсов в день до паритетных с Czech Airlines двух.
Срочные переговоры между авиавластями России и Чехии, которые стартовали 2 июля после неожиданной отмены большей части авиарейсов, пока не привели к достижению соглашения. По информации “Ъ”, причиной кризиса стала жесткая позиция Минтранса РФ, требовавшего от чешских коллег допустить на линию Москва—Прага третьего российского перевозчика. В случае отказа российская сторона обещала не продлевать Czech Airlines временное разрешение на полеты из Праги в Сеул по кратчайшему транссибирскому маршруту над территорией России. Срок действия этого разрешения истекал 1 июля.
По данным “Ъ”, глава департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова 27 июня направила своему коллеге из чешского Минтранса Зденеку Елинеку письмо, в котором предложила на выбор три решения. Так, Czech Airlines могла получить четыре частоты в неделю для полетов Прага—Сеул на постоянной основе, если Чехия согласится увеличить число российских перевозчиков на маршруте Москва—Прага с двух до трех. При этом чешская сторона может либо распределить новые частоты на этом направлении среди действующих перевозчиков, либо назначить третью авиакомпанию со своей стороны.
В качестве одного из вариантов Минтранс РФ предлагал временное решение (как в отношении полетов из Москвы в Прагу, так и из Праги в Сеул) — до конца летнего сезона 2020 года. Также Россия была готова согласиться просто на увеличение частот полетов на маршруте Жуковский—Прага с 7 до 14 в неделю.
Хотя сейчас в Чехии в целом работают пять авиакомпаний, право на полеты между Москвой и Прагой имеют только национальный перевозчик Czech Airlines и бюджетная Smart Wings. Оставшиеся три — Silver Air, Travel Service Airlines, Van Air Europe — выполняют чартерные перевозки.
Российские авиакомпании летают в Чехию гораздо больше. «Аэрофлот» выполняет из Шереметьево в Прагу шесть рейсов в сутки. Авиакомпания «Россия» летает из Пулково в Прагу один раз в неделю, как и «Победа» из Внуково в аэропорт Карловых Вар. «Уральские авиалинии» летают из Жуковского в Прагу один раз в сутки.
В ответном письме, датированном 28 июня, Зденек Елинек просит госпожу Петрову предоставить чешской стороне еще три недели. «Позвольте мне предложить сохранить статус-кво с обеих сторон до 19 июля, с тем чтобы иметь достаточно времени для внутреннего рассмотрения и заочных переговоров,— говорится в письме.— Спасибо за сотрудничество, и я верю в прагматичный подход».
По словам источников “Ъ” в отрасли, эта просьба не нашла отклика у чиновников Минтранса. Вместо этого Czech Airlines предоставили право лететь в Сеул альтернативным южным маршрутом (через Ростов-на–Дону и Среднюю Азию). «Маршрут длиннее, чем транссибирский, поэтому авиакомпания не может лететь по нему без посадки»,— объяснил источник “Ъ”.
Тогда чешские авиавласти решили вернуться к соглашению о паритетном сообщении с Россией, оставив только по два рейса между Москвой и Прагой для Czech Airlines и «Аэрофлота». Из-за этого 2 июля «Аэрофлот» был вынужден отменить часть дополнительных рейсов, также рейс в Прагу отменили «Уральские авиалинии» из Жуковского. Но уже в течение дня было решено временно восстановить статус-кво до 7 июля, чтобы провести переговоры. Если они не достигнут успеха, ситуация вернется к паритетному варианту (по два рейса с каждой стороны).
Транссибирские перелеты, за которые плату с советских времен получает «Аэрофлот», традиционно были предметом споров с иностранными авиаперевозчиками и авиавластями, при этом российские чиновники часто использовали выдачу разрешений на такие полеты как рычаг в переговорах. Однако, как минимум в последние годы, эти конфликты не приводили к столь масштабным сбоям авиасообщения.
Большая часть клиентов туроператоров отправляется в страну осенью, зимой и весной. «Сейчас вся программа организована на регулярных рейсах, в случае отмены части из них туроператоры будут пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков или доставлять через другие города Европы, например, Лейпциг или Братиславу»,— указал он.
В Tez tour “Ъ” пояснили, что 2 и 3 июля вылеты клиентов компании будут осуществляться на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» и Czech Airlines. В компании уточнили, что в случае необходимости поиска альтернативного варианте перелета оповещение клиентов будет оперативно проведено через центры бронирования и колл-центры. Представитель TUI Лариса Аханова добавила, что решить проблему рейсов в Прагу могут собственные трансферы авиакомпаний из других городов, например Дрездена. В Чехии также развиты маленькие внутренние аэропорты, которые в докризисные времена принимали чартеры из России, например Брно и Пардубице.
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