КС решит квартирный вопрос репрессированных

Конституционный суд России (КС) второй раз за свою историю принял к рассмотрению жалобы на закон о реабилитации жертв политических репрессий. Заявители, дети несправедливо осужденных в 1930-е годы граждан СССР, считают, что российское законодательство лишило их права на компенсацию отнятого у родителей жилья. Теперь свое мнение по этому вопросу для КС должны высказать Мосгордума, Госдума, мэрия Москвы и президент РФ.

Вчера на сайте КС появилось сообщение о том, что судьи приняли к рассмотрению жалобы Алисы Мейсснер (Кировская область), Елизаветы Михайловой (Владимирская область) и Евгении Шашевой (Коми), они объединены в одно производство. “Ъ” подробно рассказывал об этом деле: женщины родились в ссылке или спецпоселении в семьях москвичей, репрессированных в годы сталинского террора. Жилье родителей было конфисковано, однако позже они были признаны несправедливо осужденными с правом на реабилитацию и компенсацию. Федеральный закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста. Однако воспользоваться этим правом на деле оказалось крайне сложно, а в 2004 году Госдума серьезно изменила закон. Регионы получили полномочия устанавливать дополнительные ограничения, после чего во многих городах жертвам репрессий стало практически невозможно получить бесплатное жилье. Заявительницы просят КС отменить ограничения и обеспечить право на компенсацию незаконно отнятого жилья (см. “Ъ” от 22 мая).

Интересы Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой и Евгении Шашевой представляет Институт права и публичной политики. «Мы приветствуем решение Конституционного суда принять эти жалобы к рассмотрению,— сказал “Ъ” руководитель судебной практики института Григорий Вайпан.— По статистике КС рассматривает 0,5% поступивших жалоб — лишь одну из двухсот». Он уточнил, что за всю историю КС РФ это второй с 1995 года случай, когда жалобы на закон о реабилитации были приняты к рассмотрению.

«Самый принципиальный момент в том, что госорганы годами замалчивали существование проблемы с компенсацией жилья репрессированным,— говорит господин Вайпан.— А тем временем в стране проходили десятки судебных процессов, где немолодые уже люди бились за право вернуться домой, в родные для их семей города». Заявительницы оспаривают федеральный и региональный законы, поэтому суд затребует мнение госорганов, говорит юрист: «Мы ожидаем отзывов Мосгордумы, мэрии Москвы, Госдумы, Совета федерации и президента РФ». «Мы изучим их мнение и, вероятно, представим дополнительные доводы суду»,— сказал господин Вайпан. Он напомнил, что ранее заявительниц поддержали президентский Совет по правам человека и общество «Мемориал». Глава СПЧ Михаил Федотов направил председателю КС Валерию Зорькину письмо с призывом «восстановить справедливость» в отношении репрессированных, поскольку «число таких лиц постоянно и необратимо сокращается».

В пресс-службе КС “Ъ” сообщили, что жалоба будет рассматриваться в публичном порядке, судьей-докладчиком назначена Лариса Красавчикова. В пресс-службе напомнили, что в июле судьи по закону уходят в отпуск, поэтому дело будет рассмотрено, скорее всего, уже в осеннюю сессию (конец сентября — октябрь).

Александр Черных