Россия теряет безвизовых партнеров

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Троевластие, зафиксированное в прошлой версии рейтинга, сменилось на лидерство только двух стран — Японии и Сингапура. Южная Корея, потерявшая безвизовый режим с двумя странами, откатилась на вторую строчку индекса. Россия, у которой по итогам квартала оказалось на двух безвизовых партнеров меньше, опустилась до 51-го места.

Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала во вторник обновленную версию своего Индекса паспортов мира. Он оценивает паспорта стран по предоставляемой ими свободе перемещения. Первую строчку новой версии индекса заняли Япония и Сингапур, чьи паспорта, как и три месяца назад, позволяют посещать без необходимости оформлять визу 189 стран мира. Южная Корея, которая еще недавно разделяла с ними первое место, теперь располагается на второй строчке вместе с Германией и Финляндией: у каждой из них в активе 187 направлений для безвизового посещения. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Изменения в первой десятке индекса, как отмечает Henley & Partners, связаны прежде всего с политикой Пакистана, который, пытаясь привлечь туристов и стимулировать таким образом рост своей экономики, теперь предлагает визу по прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию и Мальту. Отметим также, что США и Великобритания, которые еще четыре года назад возглавляли этот рейтинг, с тех пор неизменно теряют свои позиции. Сейчас обе страны занимают шестую строчку рейтинга. Их граждане могут посещать без визы 183 страны. Пакистана в их числе нет.

Россия в новом рейтинге занимает 51-е место. Таким образом, за один квартал страна опустилась сразу на четыре позиции.

Сейчас россияне могут посещать без визы 116 стран, против 118 тремя месяцами ранее и 120 — по итогам 2018 года.

«За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь россияне должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу — нет). Также за это время граждане России получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию»,— отмечают авторы индекса.

Выше всех из постсоветских республик в этом рейтинге располагаются Литва и Латвия — девятое и десятое места соответственно. Украина занимает 44-ю строчку с возможностью, ее граждане могут посещать без визы 126 стран. Грузия расположилась на 52-м месте со 113 безвизовыми партнерами в активе — сразу вслед за Россией.

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан, чей паспорт позволяет посещать без виз лишь 25 стран (в предыдущем квартале позволял посещать 30 стран).

Кирилл Сарханянц