Недогруз вагон не тянет

Погрузка на железных дорогах резко сократилась в июне на 5,4%, углубив падение, начавшееся в апреле. Аналитики ждут ее снижения и по году вместо заложенного в документы ОАО РЖД роста в 1,5%. Последний раз крутой спад погрузки наблюдался в конце 2012 года, когда и в экономике появились первые признаки стагнации. Спад погрузки предвещал и кризис 2008 года. Тем не менее эксперты не готовы однозначно связывать динамику погрузки с состоянием экономики, поскольку на первую может влиять ситуация на конкретных рынках наиболее массовых грузов.

Погрузка на сети ОАО РЖД продолжила снижение, достигнувшее весьма заметных 5,4% в июне и 1,5% по итогам полугодия. Общий показатель за июнь составил 101,6 млн тонн, за шесть месяцев — 633,6 млн тонн. В минус динамика погрузки ушла еще в апреле, в мае снижение ускорилось до 3,8% (см. “Ъ” от 4 июня). Разрыв следует считать еще более глубоким, поскольку с октября 2018 года в статистике ОАО РЖД учитываются итоги железных дорог Якутии.

Сильнее всего в абсолютном выражении снизилась погрузка угля — в июне она упала на 7%, до 27,6 млн тонн. Основной причиной стало сокращение спроса со стороны польской генерации и снижение поставок на Украину, объясняют в ОАО РЖД. В долевом выражении больше всего снизилась погрузка зерна — на 63%, до 0,7 млн тонн,— из-за сокращения запасов зерна прошлогоднего урожая и неблагоприятной мировой конъюнктуры. Нестабильность на мировых рынках привела и к снижению перевозки черных металлов почти на 0,5 млн тонн (на 7,4%), а погрузка нефтяных грузов упала на 5,8%, или 1,1 млн тонн, из-за «продолжения ремонтных работ на ряде крупных НПЗ», поясняют в ОАО РЖД. При этом начали расти перевозки строительных грузов, цемента, удобрений, продовольственных товаров и грузов в контейнерах.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров поручил проработать дополнительные возможности для привлечения грузов, отмечают в ОАО РЖД.

Так, отмечает источник “Ъ” на рынке, ОАО РЖД телеграммой от 24 июня разрешило досрочно, за полгода до вступления в силу приказа Минтранса перевозить некоторые виды скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах вместо рефрижераторов.

Но этот шаг не позволит привлечь новые грузы на железную дорогу, говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев. «У операторов не будет смысла закупать изотермический подвижной состав и контейнеры, у заводов-изготовителей не останется стимула его производить, а те вагоны и контейнеры, которые сейчас есть, быстро придут в негодность,— говорит он.— Операторы перестанут их обслуживать». От этого пострадает и само ОАО РЖД, говорит господин Синев, оценивая потери монополии в 2 млрд руб. «Через шесть месяцев в силу вступят новые правила перевозки скоропорта, которые призваны упростить выбор подвижного состава грузоотправителем,— добавляет он.— Впрочем, большинство операторов не доживет до этого момента».

Пока неясно, является ли падение погрузки, которая прирастала весь 2018 год, началом затяжного спада. Предыдущий циклический спад погрузки начался в октябре 2012 года, в постоянный плюс она вышла только в 2017 году. При этом семь лет назад снижение погрузки стало симптомом серьезного замедления экономики (несмотря на цены на нефть выше $100 за баррель), которое позднее перешло в рецессию. До этого погрузка падала в 2008 году, что тоже стало признаком кризисных явлений.

Однако Владимир Сальников из ЦМАКП полагает, что динамика погрузки может не очень точно отражать глобальные экономические тренды, поскольку подвержена влиянию перемен в работе как железных дорог, так и конкурирующих видов транспорта. Он также отмечает, что чем выше удельный вес определенного вида груза в общей структуре погрузки — например, угля,— тем сильнее влияет локальная конъюнктура конкретного товара на общие результаты, что может давать неверный тренд. По оценкам ЦМАКП, в обозримой перспективе в экономике будет наблюдаться промежуточное состояние между стагнацией и ростом — слабый рост в пределах 2%.

Источник в одном из профильных ведомств отмечает, что там не видят каких-либо индикаторов, свидетельствующих о спаде: напротив, в экономике РФ ожидается рост, который пока не проявился в полной мере, поскольку нацпроекты и крупные инфраструктурные инвестиции находятся в начальной стадии реализации. При этом, напоминает он, лидеры стран G20, отмечая стабилизацию и умеренное ускорение роста мировой экономики, видят риски его замедления, связанные с усилением торговой и геополитической напряженности.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что по году погрузка сократится не менее чем на 2,5%. Однако он не считает, что страна в начале кризиса: по его мнению, в 2017–2018 году ОАО РЖД сделало очень много для привлечения грузов с альтернативных видов транспорта и улучшения взаимодействия с грузовладельцами, а суть текущих проблем — в отставании развития инфраструктуры и изъянах системы управления движением (нехватке локомотивов, локомотивных бригад), усугубленных низкой эффективностью планирования и риск-менеджмента.

Наталья Скорлыгина, Алексей Шаповалов