The Economist: Гвинейский залив становится центром мирового пиратства

Гвинейский залив превращается в центр мирового морского пиратства, сообщает The Economist. Этот вывод эксперты журнала сделали, оценив данные Международного морского бюро (IMB), которое регулярно собирает информацию о случаях пиратства на море. По данным бюро, в прошлом году в заливе было отмечено 72 нападения пиратов против 28 таких случаев в 2014 году. В нынешнем году зафиксировано уже 30 нападений пиратов. По мнению же консалтинговой компании Africa Risk Compliance, реальное число нападений пиратов в регионе может быть в два раза больше.

Эксперты связывают рост пиратской активности в заливе как с чисто технической причиной — судовладельцы стали чаще заявлять о нападениях на свои суда, так и с успешной борьбой с пиратами в других регионах. Еще совсем недавно самыми опасными считались сомалийские пираты, специализировавшиеся на похищении экипажей торговых судов. Международная операция по борьбе с ними, однако, принесла свои плоды, и сомалийские пираты перестали быть серьезной угрозой. Центр мирового пиратства переместился в Юго-Восточную Азию, но и там борьба с морскими пиратами оказалась успешной. Еще одним проблемным регионом, по мнению экспертов, может стать бассейн Карибского моря, в первую очередь из-за экономического коллапса в Венесуэле.

Дмитрий Головинченко