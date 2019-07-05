На ЦКАД потерялись два миллиарда

4 июля стало известно, что в отношении бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Бывшему чиновнику, являющемуся сейчас советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, вменяются три криминальных эпизода, включая неправомерное авансирование в 2017 году в размере 2 млрд руб. АО «Крокус интернешнл», задействованного при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Куда ушли эти деньги, предстоит выяснить Следственному комитету России (СКР).

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Сергея Кельбаха было возбуждено главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по результатам совместной проверки, которую проводили Генпрокуратура и Счетная палата. Она началась после того, как первый участок ЦКАД не был сдан в срок, к июню 2018 года. В октябре того же года президент Владимир Путин поручил надзорным органам разобраться в причинах этого, а также проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд руб. Отметим, что первым о процессуальном решении, принятом по результатам проверки, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

Основная претензия правоохранителей к госкомпании «Автодор», являвшейся заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства, свелась к необоснованной выдаче в 2017 году аванса в размере 2 млрд руб. АО «Крокус интернешнл», возглавляемой Арасом Агаларовым. Его организация пришла в 2015 году на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила.

АО «Крокус интернешнл» на строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км в общей сложности было выделено 48 млрд руб. Введение этого отрезка теперь намечено на конец 2019 года, но строительство, скорее всего, затянется.

Отметим, что ранее господин Агаларов уже претендовал на строительство первого участка ЦКАД. Однако к конкурсу его фирму не допустили, поскольку она не смогла подтвердить объем выполненных работ по строительству дорог первой категории на сумму 16 млрд руб. Сам «Крокус» оценил его в 16,1 млрд руб., но привлеченные «Автодором» эксперты сократили эту сумму до 3,99 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, строительство скоростной трассы A113 (ЦКАД), платной альтернативы «Малой бетонки» (А107) протяженностью 530 км, началось в 2014 году. В ходе первой очереди планировалось возвести четырехполосное замкнутое кольцо вокруг Москвы длиной около 339 км: эту работу «Автодору» в правительстве поручали закончить сначала в 2018 году, а затем передвинули сроки на декабрь 2020 года. Вся ЦКАД была поделена на пять участков, четыре из которых должны были построить к чемпионату мира по футболу 2018 года на деньги Фонда национального благосостояния, госбюджета и частных инвесторов. В ноябре 2017 года ввели в эксплуатацию лишь часть пятого — в обход Звенигорода.

Тогда же глава «Автодора» Сергей Кельбах заверял, что участки между Ленинградским и Киевским шоссе, а также между Киевским и Варшавским шоссе общей протяженностью 125 км будут открыты в декабре 2018 года, а секции, соединяющие Ленинградское и Варшавское шоссе, сдадут в эксплуатацию в конце 2019 года.

Господин Кельбах занимал должность главы госкомпании «Автодор» с 2011 по 2019 год (организация была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ). Свой пост менеджер покинул по собственному желанию в феврале 2019 года, однако правительственному указу о его отставке предшествовал скандал вокруг строительства ЦКАД в Подмосковье. В Счетной палате РФ накануне отставки заявили, что один из самых масштабных проектов госкомпании «Автодор» не будет выполнен в срок. В ведомстве отчитались о строительной готовности ЦКАД от 0% до 66%, что не позволяет завершить основные работы ранее конца 2020 года, а на одном из участков — ранее середины 2021 года.

В Счетной палате РФ основными причинами срыва сроков окончания работ называли «низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков», а также заявляли о невозможности определить полную стоимость скоростной трассы из-за неутвержденной «Автодором» сметной документации на некоторые работы на ЦКАД. Сразу после отчета палаты заговорили о скорой отставке Сергея Кельбаха, причем раньше он уже был объектом критики правительства: в 2015 году премьер Дмитрий Медведев объявлял экс-чиновнику выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это произошло после того, как в Федеральной антимонопольной службе предъявили претензии к организации некоторых конкурсов по строительству той же ЦКАД.

Как следует из официального заявления СКР, «незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд руб.». Также в ходе расследования было установлено, что в 2015 году Сергей Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО «Газпромбанк», а кроме того, «необоснованно» оплатил ОАО «Союздорпроект» за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД разработку документации в сумме 132,6 млн руб., что не было предусмотрено федеральной целевой программой. Кроме того, в СКР отмечают, что продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявляются иные нарушения со стороны Сергея Кельбаха.

Сам Сергей Кельбах заявил СМИ, что ему ничего не известно о возбужденном в отношении него уголовном деле, а сам он находится на работе.

Получить комментарии в АО «Крокус интернешнл» “Ъ” не удалось. В ГК «Автодор» подтвердили, что ей поступали запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании, а ответы на них были переданы в правоохранительные органы.

Олег Рубникович, Александр Воронов