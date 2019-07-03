Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства. Подробностей, в том числе объемов инвестиций и локализуемых технологий и компонентов по подписанным СПИКам, в Минпромторге не приводят.

Вокруг всех одобренных заявок, за исключением GM-АвтоВАЗ (о проекте ранее публично известно не было), возникали разногласия. Так, от Volkswagen Минпромторг ждал локализации коробок передач, а в концерне настаивали на том, что делать это экономически нецелесообразно.

Альянс Peugeot-Citroen подал заявку на заключение СПИК в апреле. В СПИК «Автотора» вошел BMW, который еще недавно планировал построить завод, заключив для этого собственный контракт.

Как и предполагал “Ъ”, правительство продлило до 2020 года выплаты компенсаций роста ставок ввозных пошлин на автокомпоненты для режима промсборки. Концерны и производители компонентов смогут возместить и недополученные с конца 2018 года субсидии — более 5,9 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Автокомпоненты становятся легче».