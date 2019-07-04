«Газпром» возвращается в Туркмению

«Газпром», пообещавший экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров газа в год, подстраховался на случай нехватки собственного сырья и договорился о закупке газа в Туркмении. Новый пятилетний контракт предполагает поставку в РФ 5,5 млрд кубометров газа. По мнению экспертов, «Газпром» сможет использовать этот ресурс не только для поставок в Европу, но и в перспективе в страны Азии.

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром» заключил контракт с «Туркменгазом» на закупку туркменского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Срок соглашения — пять лет, до 30 июня 2024 года. Как пояснили “Ъ” в «Газпроме», этот газ войдет в общий сырьевой портфель компании. Сейчас российская монополия покупает из Туркмении газ по краткосрочному контракту, заключенному в середине апреля 2019 года. На конец июня объем поставок по нему составил 1,2 млрд кубометров газа.

До этого «Газпром» более трех лет вообще не закупал газ у «Туркменгаза», расторгнув в начале 2016 года 25-летний контракт из-за ценовых споров. На тот момент Россия закупала у Туркмении около 10 млрд кубометров газа, но из-за резкого падения цен в Европе и наличия собственных добычных мощностей туркменское сырье в таких объемах стало не нужно. Более того, «Газпром» нес прямые убытки, так как уровень цены экспортных поставок в Европу не позволял покрыть расходы на закупку газа у «Туркменгаза» и его транспортировку в ЕС стоимостью около $100 за 1 тыс. кубометров. Поэтому в 2015 году российская компания сократила закупку до 4 млрд кубометров газа, а в 2016-м полностью остановила прием сырья.

Параллельно монополия инициировала арбитражное разбирательство о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 года, оценив свои потери в $5 млрд. Но до рассмотрения дела так и не дошло, так как стороны предпочли договариваться полюбовно. И в конце января 2019 года «Газпром экспорт» и «Туркменгаз» прекратили судебный спор, а в апреле подписали краткосрочный контракт на небольшие объемы.

Как считают источники “Ъ” на рынке, дополнительные объемы газа нужны «Газпрому», с одной стороны, на фоне роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В последние годы независимые производители газа в России прекратили наращивать добычу при некотором увеличении общего спроса. При этом «Газпром» намерен поддерживать экспорт в дальнее зарубежье на рекордном уровне в 200 млрд кубометров газа в год. При этом до конца 2023 года у компании не будет новых вводов крупных добычных мощностей — пока не будет запущено Харасавэйское месторождение на Ямале с выходом в 2027 году на полку добычи в 32 млрд кубометров. Завершение контракта с Туркменией как раз совпадает с вводом этого месторождения.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 9 сентября 2018 в интервью государственному информагентству Туркмении ТДХ Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ

В целом, как заявлял в начале июля глава «Газпрома» Алексей Миллер, компания в 2019–2020 годах увеличит закупки газа в Средней Азии до чуть выше 20 млрд кубометров в год против 16 млрд кубометров в 2018 году. При этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский в мае говорил, что новый контракт может вернуться к уровню в 10 млрд кубометров газа и объем зависит от цены. Но в «Газпроме» подчеркнули, что «сроки и объем контракта названы».

«Газпром» сможет экспортировать закупаемые в Туркмении объемы газа в Европу беспошлинно, напоминает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, туркменские объемы могут потребоваться «Газпрому» и для оптимизации поставок газа по регионам РФ. К тому же, учитывая значительные запасы газа в стране, ее географическую близость к такому перспективному рынку газа, как Индия, и то, что в рамках предыдущего «контракта века» между РФ и Туркменией ежегодные объемы закупки газа «Газпромом» должны были достигнуть 70–80 млрд кубометров, можно развивать сотрудничество для поставок этого газа в третьи страны, говорит эксперт. Госпожа Белова напоминает, что по условиям предыдущего контракта цена закупки туркменского газа «Газпромом» формировалась на условиях netback от европейских котировок. Скорее всего, данный подход сохранен и в новом соглашении, считает она.

Ольга Мордюшенко