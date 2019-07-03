Евросоюз меняет лицо

Евросоюз в последний момент избежал нового кризиса, который неизбежно возник бы в случае провала саммита в Брюсселе. По итогам многочасовых дискуссий лидерам 28 стран все-таки удалось согласовать кандидатуры на ключевые посты ЕС. Для Москвы итоги внутриевропейского торга выглядят неоднозначно. Болгарский политик, бывший гражданин РФ Сергей Станишев, которого рекомендовали на пост председателя Европарламента, не считает Россию «угрозой безопасности» ЕС. А вот немка Урсула фон дер Ляйен и испанец Жозеп Боррель, которые должны будут возглавить Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС соответственно, не раз выступали с жесткими высказываниями в адрес Москвы. И наверняка будут настаивать на сохранении санкционного режима.

Согласование кандидатур на ключевые посты в ЕС шло, мягко говоря, непросто. Вначале договориться о назначениях не удалось на саммите Евросоюза 20–21 июня. Была созвана внеочередная встреча, но почти 20-часовые переговоры с 30 июня на 1 июля к положительному результату так и не привели. Казалось, что прийти к компромиссу не удастся и во вторник. Назначенное на 11:00 по местному времени возобновление саммита откладывалось три раза. Но в итоге вечером пока еще действующий глава Евросовета Дональд Туск написал на своей странице в Twitter, что участники саммита «все ближе» подходят к согласованию кандидатур.

Напомним, необходимость в выборе новых «первых лиц» возникла после майских выборов в Европарламент. По аналогии с национальными лидерами у каждой партии был свой кандидат на пост главы Еврокомиссии, и предполагалось, что его займет лидер победившей политической силы. Таким образом, пост прочили немцу Манфреду Веберу от Европейской народной партии (объединяет на уровне ЕС правоцентристские национальные партии). Но в европейском законодательстве формулировки по этому вопросу весьма расплывчаты: Евросовет должен предложить Европарламенту кандидата на пост председателя Еврокомиссии, «принимая во внимание выборы в Европарламент и проведя необходимые консультации». Уже на первом саммите ЕС после европейских выборов стало ясно, что консенсуса нет. Тогда стали обсуждаться другие претенденты. При этом любой выбор требовал согласования всех стран-участниц и подбора изощренного пазла. Ведь при назначении необходимо было учитывать пол, партийную принадлежность, вес должности, происхождение кандидата (из «старых» или «новых» стран ЕС) и — как могло показаться, не в первую очередь — его компетентность.

Кандидат на пост главы Евросовета Шарль Мишель Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В итоге вчера вечером Дональд Туск вышел к журналистам и рассказал, что компромисс найден. Главой Евросовета станет бельгиец Шарль Мишель, который вчера уже пообещал работать над строительством «единой Европы, уважающей национальное разнообразие». Еврокомиссию возглавит немка Урсула фон дер Ляйен, внешнеполитическую службу — испанец Жозеп Боррель, Европейский центробанк — француженка Кристин Лагард. Теперь их кандидатуры должен согласовать Европарламент.

То, что ключевой пост председателя Еврокомиссии (его условно можно назвать «премьер-министром Евросоюза») займет глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, стало для многих неожиданностью. При этом еще несколько лет назад именно ее называли не просто доверенным лицом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но и одним из возможных кандидатов на пост главы правительства страны. Впрочем, она сама еще в 2013 году отрезала: «У каждого поколения в Германии свой канцлер. У моего — это Ангела Меркель». Тем не менее за свой пост во главе оборонного ведомства она держалась крепко — и удержалась, несмотря на громкий скандал в 2016 году, когда ее обвиняли в плагиате при написании диссертационного исследования.

«Для России это один из худших кандидатов. Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима»,— заявил “Ъ” замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: Yiannis Kourtoglou, Reuters

Непросто Москве будет работать и с исполняющим обязанности министра иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, который теперь должен сменить итальянку Федерику Могерини на посту главы европейской дипломатии. Весной он стал фигурантом громкого скандала, после того как в интервью газете El Periodico отметил: «Наш союзник (США.— “Ъ”) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит: "Я здесь". И снова представляет угрозу». После этого в МИД РФ вызвали посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму Пареху. А затем скандал прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. Он предположил, что Жозеп Боррель хочет казаться не министром иностранных дел, а «крупным политическим деятелем современности». «Пускай лучше делом займется»,— заявил президент. После этого испанец в новом интервью El Periodico заявил, что в РФ его не так поняли.

Отметим, что это была не первая перепалка Владимира Путина и Жозепа Борреля — опытного политика, который впервые занял министерскую должность еще в 1991 году. В 2006-м на встрече европейских лидеров с российским президентом господин Боррель возложил на РФ ответственность за начало энергетического кризиса на Украине. «Мы должны поблагодарить Путина за то, что зимой он перекрыл Украине газовый вентиль, ведь именно поэтому мы ведем здесь дискуссии об общей энергетической политике»,— заявил тогда политик, занимавший должность председателя Европарламента. В той же речи он указал на плачевное состояние прав человека в России. Владимир Путин в ответ попросил не учить его демократии.

Кандидат на пост главы Европарламента Сергей Станишев Фото: Pedro Nunes, Reuters

Зато болгарского социалиста Сергея Станишева, который может занять пост главы Европарламента, к числу ярых противников Москвы отнести не удастся. Он родился в украинском Херсоне, был гражданином СССР, а затем (до 1995 года) — России. Окончил исторический факультет МГУ и свободно владеет русским языком. В 2005–2009 годах возглавлял правительство Болгарии. Уйдя в оппозицию, он отмечал, что не рассматривает Россию «в качестве серьезной угрозы для безопасности» Болгарии и ЕС. «Многие болгары не забудут вклад России в освобождение Болгарии. Это не означает, что в один или иной момент Болгария и Россия не будут иметь разногласий или столкновений политических интересов,— отмечал политик в 2017 году.— Фактом является то, что у ЕС и НАТО серьезная проблема с Россией относительно Крыма, но переход границ, когда почти все происходит истерично и не ведется диалог,— это вредно для интересов ЕС, в том числе и Болгарии. Я всегда был за политический диалог».

Отметим, что в списке согласованных кандидатур Дональд Туск вчера не упомянул Сергея Станишева. Он пояснил, что участники саммита не назначили кандидатуру нового председателя Европарламента, оставив финальный выбор за евродепутатами нового созыва. «Мы, однако, считаем, что первый срок (два с половиной года.— “Ъ”) должен отойти к социалистам (то есть к Сергею Станишеву.— “Ъ”), второй — к христианским демократам (к Манфреду Веберу.— “Ъ”). Тем не менее этот вопрос должны решать депутаты»,— сказал господин Туск. Впрочем, скорее всего, мнение лидеров своих стран члены Европарламента оспаривать не будут.

Кандидат на пост главы Европейского Центробанка Кристин Лагард Фото: Reuters

Так или иначе, как считает председатель российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, ни для РФ, ни для Европы никаких особенных изменений в связи с переменами в руководстве Евросоюза не предвидится. «Разве эти люди определяют политический курс ЕС? Нет. Сумел ли по итогам этих выборов Евросоюз преодолеть внутренний кризис? Тоже нет»,— заявил эксперт “Ъ”. По мнению господина Лукьянова, основная проблема — не в людях, а в самих постах, которые отягощены различными политическими ограничениями, сдерживающими их потенциал. Единственный действительно влиятельный чиновник, как считает собеседник “Ъ”,— это глава Европейского центробанка, и «с приходом имеющей отличную репутацию Кристин Лагард (до сих пор занимала пост директора Международного валютного фонда.— “Ъ”) эта позиция только укрепится».

Павел Тарасенко, Галина Дудина, Михаил Коростиков