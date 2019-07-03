ЦБ требует 290 млрд рублей от бывшего руководства «ФК Открытие»

Банк России от имени дочернего банка «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам этой кредитной организации. Сумма исковых требований составляет 289,5 млрд руб. Регулятор требует возмещения убытков, которые получил в результате осуществления финансового оздоровления банка.

Иск банка «ФК Открытие» к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам появился в картотеке арбитражных дел поздно вечером 2 июля. Его сумма составляет 289,5 млрд руб., но подробности иска не были указаны. Дата предварительного рассмотрения дела не назначена.

Как пояснили в Банке России, иск был подан о возмещении убытков, причиненных лицами, контролирующими кредитную организацию. Он был направлен в Арбитражный суд города Москвы от имени банка «ФК Открытие». Исковое заявление подано в отношении бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, Рубена Аганбегяна и Вадима Беляева (как лиц, осуществлявших фактический контроль), а также «Открытия холдинга», владевшего прямо и косвенно 53,84% голосующих акций банка. Как считают в ЦБ, в отношении этих лиц собраны «достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком». Убытки оценены в 289,52 млрд руб.

Как пояснили в ЦБ, расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка.

При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%. При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров.

В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия» (см. “Ъ” от 2 июля).

Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а также бывшими топ-менеджерами банка начались почти сразу после взятия его на санацию. При этом большая часть исков, согласно картотеке арбитражных дел, датирована весной прошлого года. Сумма претензий к холдингу составляет около 11,4 млрд руб.

Судебные претензии к топ-менеджерам касались прежде всего выплаты бонусов, произведенной накануне санации. По оценке банка, топ-менеджеры получили незаслуженно свыше 1,42 млрд руб. При этом в сентябре 2018 года глава банка Михаил Задорнов заявил, что экс-менеджеры добровольно вернули лишь 840 млн руб. В августе 2018 года были поданы иски к девяти бывшим топ-менеджерам на сумму почти 315 млн руб. Однако вернуть удалось лишь малую часть. Банк добился заключения мирового соглашения с бывшим старшим вице-президентом Татьяной Серебрениковой, по которому она должна вернуть 43,5 млн руб. Кроме того, в первой инстанции суд удовлетворил требования к бывшему управляющему директору по казначейству Антону Сбытову (на 60 млн руб.), бывшему вице-президенту Максиму Янпольскому (55 млн руб.) и бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому (26 млн руб.). Однако претензии к бывшему руководителю службы безопасности банка Сергею Бабкину (30 млн руб.), бывшему заместителю гендиректора по информационной безопасности Константину Чигиреву (40 млн руб.) и главе направления розничного бизнеса Елене Будник (50 млн руб.) суд отклонил.

Виталий Солдатских, Дмитрий Ладыгин