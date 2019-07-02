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Алексей Навальный

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Десять суток за Ивана Голунова

Алексей Навальный отправлен под административный арест

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

Хорошевский суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под административный арест на десять суток за его участие в несогласованном митинге 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик признан виновным в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Последний свой административный арест оппозиционер отбывал в сентябре прошлого года.


Вчера Хорошевский суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который был задержан на несогласованном марше в поддержку обвиненного в хранении наркотиков журналиста Ивана Голунова в Москве 12 июня. Речь идет о нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения или участия в публичном мероприятии). В ходе рассмотрения дела адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова перечислили нарушения при задержании. «Навальный был доставлен в полицию без составления протокола. Протокол был составлен только 17 июня, через пять суток после задержания»,— говорится в заявлении адвокатов.

По версии полицейских, политик скандировал лозунг «Свободу Леониду Волкову», перекрывал дороги и создавал помехи для транспорта и прохожих. Это опровергли в суде три свидетеля, которые шли вместе с господином Навальным от Чистых прудов до Рождественского переулка. В частности, фотограф Александра Астахова рассказала, что снимала подсудимого весь маршрут: «Мы старались обходить все места, когда полицейские перекрывали дорогу. Алексея схватили, не представились и потащили в автозак». В зале была просмотрена видеозапись с митинга, приложенная к материалам дела. Алексей Навальный подчеркнул, что на записи его «не было ни одну секунду». «Я хочу обратить внимание суда на то, что Росгвардия предоставила фотографии и видео, на которых меня нет,— обратился политик к судье.— Если бы они хотели предоставить видео и фото с моим участием, то они бы их приложили. Интернет заполнен такими видео. Но они их не приложили, потому что на них видно, что я шел спокойно, ничего не скандировал и не нарушал».

В итоге судья признал оппозиционера виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста. Оппозиционер собирается обжаловать решение.

Последний раз оппозиционер оказался под административным арестом год назад. 27 августа Тверской суд Москвы отправил его на 30 суток в изолятор, признав виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Господин Навальный организовал несогласованную акцию 28 января 2018 года. Сразу после освобождения оппозиционер был снова задержан в связи с обвинениями в организации незаконных протестов 9 сентября против повышения пенсионного возраста, в ходе которых был причинен вред двум сотрудникам полиции и ущерб полицейской машине. Его обвинили по «экзотической» ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имущества). Тогда он был отправлен под административный арест на 20 суток.

Елизавета Михальченко, Анастасия Курилова


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