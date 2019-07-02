Губернатор Красноярского края спросил у жителей пострадавшего от наводнения Канска о желании «права качнуть»

Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне, 1 июля, встретился с жителями города Канска, пострадавшего от паводков. Одна из местных жительниц спросила, видел ли губернатор, в каком состоянии находится городская дорога, и выразила опасения, что если дорогу размоет, то горожане окажутся отрезанными от внешнего мира.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. И дорогу видели, и котельную, все»,— ответил ей господин Усс. Он добавил, что если дорогу размоет, то ее восстановят. Как считает губернатор, сначала надо «преодолеть ситуацию» с паводками, чтобы избежать жертв среди людей.

Во время беседы с другим жителем Александр Усс призвал его успокоиться и предложил «поправить воротничок». В ответ на какой вопрос последовала такая реакция, неизвестно. «Спокойно, спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально, все будет хорошо»,— сказал губернатор. Видео встречи опубликовал портал NGS24.

Александр Усс является членом «Единой России», он был избран губернатором в сентябре 2018 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев в колонке для «Известий» писал, что в партии существуют инструменты внутрипартийного и внешнего контроля. Они, по мнению председателя правительства, должны избавить «Единую Россию» от чванства и хамства.

Напомним, с 30 июня в Канске из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено более 100 дачных участков, эвакуировано почти 80 человек. Вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 см.

В соседней Иркутской области из-за паводка пострадали 83 населенных пункта, погибло 14 человек. Под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».