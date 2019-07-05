СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ

4 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник. По информации издания, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ. По делу также проходит сотрудник Академии ФСБ.

Один источник утверждает, что силовиков подозревают в хищении в банке на сумму не менее 140 млн руб., второй собеседник сказал, что речь идет о 170 млн руб. «В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка»,— приводит РБК слова источника. Комментариями ФСБ издание не располагает.

Информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к ФСБ. Задержанные подозреваются в хищении более 100 млн руб.по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По словам собеседника издания, подозреваемые неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.