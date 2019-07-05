Правозащитники атакуют полицейскую «Крепость»

После массовых задержаний на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня в суды было передано 335 дел. Судьи вынесли штрафы в отношении нарушителей на сумму почти в 1 млн руб. и отправили трех человек под арест. Правозащитники указывают на многочисленные нарушения, допущенные правоохранительными органами. Они собирают случаи попирания закона, чтобы направить жалобы в МВД, СК, прокуратуру и омбудсмену. Тем временем судьи начали прекращать возбужденные дела, указывая, что «критически относятся» к показаниям полицейских.

На несанкционированной акции 12 июня в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвиненного в хранении и сбыте наркотиков, были задержаны 530 человек, подсчитали в информационном проекте «ОВД-Инфо». Напомним, корреспондент онлайн-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня полицией, у него были обнаружены наркотики. Через несколько дней, после широкого общественного резонанса, господин Голунов был освобожден, а обвинения с него сняты из-за недоказанности. Позже несколько высокопоставленных полицейских были отправлены в отставку.

В суды поступило 335 дел о нарушении ст. 20.2 КоАП (несоблюдение правил проведения массовых мероприятий и участия в них). 64 задержанных уже оштрафованы на общую сумму в 945 тыс. руб. (им назначался штраф по 10–20 тыс. руб.), еще трое, в том числе оппозиционер Алексей Навальный (см. “Ъ” за 2 июля), были отправлены под арест общей длительностью 29 суток. «Людей доставляли после задержания в 27 районных ОВД, во всех ОВД рапорта одинаковые»,— рассказала адвокат фонда «За права человека» Ирина Яценко.

В судах обвиненные указывали на несоответствие обстоятельств задержания тому, что написано в протоколах, но суды зачастую отказывались выслушивать свидетелей и смотреть видео, а также вызывать на допрос полицейских.

В последние дни правозащитники отметили новую тенденцию. «На днях Измайловский районный суд вернул все пришедшие к ним протоколы обратно в полицию. Правда, сделал это по формальным обстоятельствам, указав, что статья — арестная, а доставку обвиняемых в суд не обеспечили. А сегодня Головинский районный суд прекратил три дела за отсутствием состава преступления»,— рассказала госпожа Яценко. Это дела в отношении Георгия Лисеева, Богдана Задорожного и Дмитрия Гутмана, рассказал “Ъ” их адвокат Константин Бойко. «Судья очень кратко с нами поговорила и приняла решение, которое мы, безусловно, приветствуем»,— сообщил господин Бойко. В постановлении судья указала, что обвиняемые отрицают свое участие в митинге и суд им доверяет, а также «критически относится» к пояснениям сотрудников полиции, составлявшим протокол, поскольку они «могли ошибаться, учитывая многочисленность задержаний». Кроме того, адвокатам известно, что Савеловский суд вернул несколько материалов в полицию из-за нехватки сведений для квалификации обвинения, а в Тимирязевском судьи согласились изучить видео- и фотодоказательства невиновности задержанных, отложив два десятка дел.

Правозащитники указывают на многочисленные нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В частности, речь идет о необоснованно жестких задержаниях людей, от которых не было угрозы. Вместе с полицией и Росгвардией дежурили мужчины в джинсах и бронежилетах с надписью «полиция», а также мужчины в спортивных штанах, желтых жилетах и в полицейских шлемах, указала исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева. Кто это был, правозащитники будут выяснять у властей. Адвокаты готовятся обжаловать законность введения полицейского оперативного плана «Крепость» в ОВД после доставления туда задержанных. По словам координатора «ОВД-Инфо» Аллы Фроловой, такой план обычно вводится при нападении на полицейское подразделение или угрозе такого нападения и подразумевает, что внутрь никто не может войти или выйти. «Они вводят этот план во время массовых акций, пропуская в ОВД разносчиков пиццы, своих друзей и не пуская адвокатов к задержанным. Это давление»,— сообщила госпожа Фролова. На план «Крепость» также жаловался краснодарский адвокат Михаил Беньяш, обвиняемый в применении насилия к полицейским (см. “Ъ” за 3 июля).

Основную работу правозащитники проведут с жалобами задержанных на нарушение их прав: помимо необоснованных задержаний люди жаловались на длительное ожидание в автозаках и в помещениях ОВД без еды и воды. Пострадавших просят заполнить анкеты, размещенные на сайтах и в соцсетях МХГ и фонда «За права человека». «Мы направим жалобы в МВД, СК, прокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой»,— сообщила госпожа Яценко.

Анастасия Курилова