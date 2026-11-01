Подследствие атаки

Ночью 1 ноября Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности полетов, в воскресенье их сняли. Утром власти собрали в Кстовском районе региональный оперативный штаб и по итогам заседания заверили, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. При этом на АЗС стали собираться очереди, в правительстве призвали нижегородцев не создавать ажиотаж и заправляться по потребности, а не впрок. «Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров», — отметили в правительстве. Там добавили, что система снабжения региона топливом продолжает устойчиво работать.