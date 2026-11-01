Подследствие атаки
Налет на Нижегородскую область квалифицировали как теракт
1 ноября Нижегородская область пережила массовую атаку беспилотников, которые нанесли значительные повреждения промпредприятию и коммунальному объекту в Кстовском районе. Силы обороны сбили более сотни дронов, обошлось без жертв, оперативные службы устраняют последствия налета. Власти призвали граждан не создавать ажиотаж на АЗС и возобновили работу волонтеров. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.
Уголовное дело по ст. 205 УК РФ Следственный комитет России возбудил 1 ноября по факту массированной атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область. В СКР сообщили, что БПЛА повредили промышленный объект и гражданскую инфраструктуру, целенаправленная атака «стала еще одним проявлением террористической сущности киевского режима». «Действия ВФУ (вооруженных формирований Украины.— «Ъ-Приволжье») в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам на территории России», — заявили в Следственном комитете.
Губернатор Глеб Никитин уточнил, что беспилотники атаковали промышленный объект в Кстовском районе, который получил значительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Оперативные службы ликвидируют последствия налета, нижегородцев предупредили о возможных перебоях с отоплением, горячей водой и электричеством во время восстановления инфраструктуры. «Гражданам, чье имущество пострадало, будет обязательно оказана помощь»,— заверил губернатор.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев добавил, что восстановление поврежденных коммунальных объектов потребует времени. «Все ресурсы задействованы, чтобы решить вопросы с отоплением и электричеством в части микрорайонов Кстова в кратчайшие сроки и чтобы люди как можно меньше почувствовали на себе последствия нападения врага»,— сообщил мэр.
Ночью 1 ноября Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности полетов, в воскресенье их сняли. Утром власти собрали в Кстовском районе региональный оперативный штаб и по итогам заседания заверили, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. При этом на АЗС стали собираться очереди, в правительстве призвали нижегородцев не создавать ажиотаж и заправляться по потребности, а не впрок. «Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров», — отметили в правительстве. Там добавили, что система снабжения региона топливом продолжает устойчиво работать.
Сотрудники СКР устанавливают тип и модель беспилотников и «конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступления».