Силовики сорвали вечеринку по случаю Хэллоуина в московском клубе Bizarre
Сотрудники полиции провели рейд в клубе Bizarre на улице Ленинская Слобода в Москве в ночь на 1 ноября. На вечеринке, приуроченной к Хэллоуину, собралось около 200 человек, многие были одеты в тематические костюмы. Им приказали лечь лицом в пол, а потом проверяли документы. Никого не задержали.
Первыми о срыве мероприятия сообщили Shot и Baza в 02:00. Они написали, что в клубе проводили проверку на пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Администрация клуба позднее сообщила, что нарушений сотрудники правоохранительных органов не нашли и претензий к заведению не выдвинули.
В ту же ночь десятки молодых людей гуляли в районе метро «Китай-город» и праздновали Хэллоуин. В центр города стянули сотрудников ОМОН и Росгвардии. РЕН ТВ сообщал, что отдельных людей задерживали. Mash опубликовал видео, на котором видно, как прямо на проезжей части на улице Маросейке лицом в асфальт лежат несколько человек — над ними стоят сотрудники полиции.