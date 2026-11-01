Силовики сорвали вечеринку по случаю Хэллоуина в московском клубе Bizarre

Сотрудники полиции провели рейд в клубе Bizarre на улице Ленинская Слобода в Москве в ночь на 1 ноября. На вечеринке, приуроченной к Хэллоуину, собралось около 200 человек, многие были одеты в тематические костюмы. Им приказали лечь лицом в пол, а потом проверяли документы. Никого не задержали.