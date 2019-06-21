«Право на защиту нарушено в принципе» Спецкорреспондент “Ъ” попытался в качестве свидетеля принять участие в суде по делам задержанных на марше 12 июня

На этой неделе в Москве продолжили судить граждан, задержанных 12 июня в центре города, где проходил не санкционированный мэрией марш в поддержку Ивана Голунова. Напомним, марш было решено провести, пока журналист еще оставался под стражей. В тот день спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных случайно заснял на видео задержание гражданина Израиля Евгения Хуторянского и по просьбе его адвоката Юрия Ларина пришел 19 июня в Хамовнический суд, чтобы дать свидетельские показания. Корреспондент семь часов прождал вызова в зал суда, после чего судья Марина Сырова без объяснения причин отказалась выслушать его или хотя бы посмотреть видео. В коридоре суда Александр Черных взял интервью у адвоката Елены Макаровой, которая защищала четырех задержанных на марше молодых людей. Она рассказала о 12 часах ожидания, полностью совпадающих рапортах, отказе суда вызвать полицейских и «полнейшем беспределе».

— Елена, кого вы защищаете?

— Я защитник, предоставленный проектом «ОВД-инфо», у меня сегодня четверо доверителей, они были задержаны 12 июня. Им назначили суд на сегодня — первое заседание на девять часов утра и дальше в течение дня. Я приехала к девяти, в канцелярии суда мне сказали, что дела будут слушаться у судьи Марины Сыровой: «Материалы сейчас передаем». И вот с тех пор мы ждали весь день, пока нас вызовут. Периодически я подходила уточнить, помощник судьи и секретарь говорили: «Все будет, ждите». В итоге мы просидели до 18 часов, когда суд закрылся. Только после этого нас всех одновременно пригласили в зал, потом туда же позвали адвоката Ларина с его подзащитным. И начался одновременный судебный процесс.

— Одновременный? Это как?

— А вот так. Судья по очереди поднимала всех ребят, спрашивала, как их зовут, просила документы, всех записывала. И потом тоже по очереди начала их выслушивать.

Я им успела шепнуть: «Вы каждый заявляйте ходатайство о допуске меня в качестве защитника, иначе вообще ничего не получится».





Меня допустили, я смогла выступить — конечно, скомкано получилось. Сами подумайте, как может защитник вести четыре дела одновременно? Это бред какой-то: невозможно же сосредоточиться. Как можно нормально защищаться, когда у тебя нет возможности подготовиться, нормально изучить материалы дела?

— А почему не получилось изучить дело?

— Мне весь день говорили: «Мы материалы еще не видели, материалов нет». А потом нас сразу позвали в зал, и начался процесс. По двум защитам мне удалось все-таки допроситься, изучить материалы и провести процесс. Им присудили каждому штраф в 10 тыс. руб., признали виновными в правонарушении по ч. 6.1 ст.20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта.— “Ъ”). Осталось рассмотреть еще два дела — и тут нас всех внезапно выгнали из зала суда.

— Почему?

— Туда завели человека в наручниках — оказалось, у него сегодня продление меры пресечения. И нам сказали: «Не участники процесса, покиньте зал». Вот мы с двумя доверителями сидим и ждем. Посмотрите на часы: времени уже 20:43.

— То есть вы в суде находитесь почти 12 часов?

— Да, сидим и ждем, что сейчас будет. Нам не сказали ни «процесс отложен», ни «процесс прекращен». Знаете, я такое впервые в жизни вижу. Я довольно много защищала задержанных на предыдущих больших акциях, например 26 марта и 12 июня 2017 года (несанкционированные акции протеста в Москве, во время которых также проводились задержания.— “Ъ”). Но вот такое вот безобразие я вижу впервые в своей практике.

— Пока вы ждете, расскажите про людей, которым уже присудили штраф. Какие у них были обстоятельства задержания?

— Обычные обстоятельства.

Один просто вышел в праздник погулять в центре с женой — его задержали, потому что он фотографировал происходящее.





Второй и правда целенаправленно шел на акцию. Но опять же он ничего не нарушал, никаких противоправных действий не совершал, никаких футболок с символикой на нем не было. Как он говорит, никаких лозунгов не выкрикивал. В одинаковых полицейских протоколах очень смешно указано, что они мешали «проходу граждан к объектам инфраструктуры». В качестве этих объектов указаны аж четыре станции метро — «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Трубная». Сами понимаете, они друг от друга находятся на значительном расстоянии.

Я не понимаю, как можно одновременно мешать пройти во все эти точки. Если только растроиться или расчетвериться — магией, наверное.





Ну, сотрудникам полиции виднее. Мы заявляли судье Сыровой ходатайство об их вызове на заседание — она отклонила. Попросили приобщить видео — она отказалась. Мы все это укажем в апелляционной жалобе.

— А что за видео?

— Одно видео — это подзащитный сам снял момент задержания на телефон. У другого есть видео момента задержания из СМИ. Это очень важно, потому что распространена порочная практика, когда людей задерживают одни сотрудники полиции, а рапорты составляют совершенно другие. Что им там сверху прислали, то они и пишут. То есть никакого правонарушения, даже если оно было, авторы рапорта не видели. И получается, что все эти полицейские документы о задержании нужно из дела исключать, поскольку это недопустимые доказательства. Это вообще не доказательства. Чтобы это установить, достаточно посмотреть видео, а потом вызвать в суд сотрудников, чья подпись стоит под протоколом о задержании. Но этого сделано не было, вот такое безобразие. В первой инстанции, я боюсь, мы не сможем все это доказать.

— Какая следующая инстанция?

— Обжаловать сегодняшнее решение в Мосгорсуде.

— А если и там оставят без изменений?

— Существуют надзорная инстанция, потом Верховный суд. Ну, мы в любом случае обсудим дальнейшие действия с доверителями. Если они захотят, мы будем подавать и в ЕСПЧ. В любом случае то, что сейчас происходит в суде, я обязательно отражу в жалобе, потому что это беспредел полнейший. Право на защиту нарушено в принципе.

«Я не могу всех корреспондентов допрашивать»

Через 20 минут после интервью Елену Макарову и ее подзащитных вновь запустили в зал. Двум ее доверителям также присудили по 10 тыс. руб. штрафа. После этого примерно в 21:20 началось заседание по задержанию Евгения Хуторянского. Корреспондент “Ъ”, как свидетель, не мог присутствовать в зале суда до момента дачи показаний, но позже господин Хуторянский предоставил “Ъ” аудиозапись судебного процесса.

Первые несколько минут записи Евгений Хуторянский рассказывает судье, что «12 июня решил пойти погулять по праздничной Москве в центр и посмотреть марш в поддержку Ивана Голунова и фестиваль “Времена и эпохи”».

«Сам я не являлся участником шествия, в колонну не вставал, ничего не кричал, плакатов не носил,— сказал он.— И вдруг ко мне подошли двое росгвардейцев в шлемах, не представившись и отказавшись отвечать на вопросы о причине задержания, взяли под руки и отвели в автозак. На видеозаписи прекрасно видно, что я просто стою на тротуаре, смотрю в сторону бульвара на представление и в это время меня берут под руки двое росгвардейцев». По словам господина Хуторянского, он провел в автозаке пять с половиной часов, а потом еще два часа в ОВД «Хамовники». Он попросил судью приобщить к материалам дела флеш-карту с видеозаписью задержания и допросить корреспондента “Ъ” в качестве свидетеля.

“Ъ” приводит расшифровку диалога между судьей Мариной Сыровой и адвокатом Юрием Лариным.

МАРИНА СЫРОВА: Я отказываю вам в удовлетворении (ходатайства.— “Ъ”). Я не знаю, что это за свидетель…

ЮРИЙ ЛАРИН: Как же так? Он покажет документы. Это корреспондент «Коммерсанта».

М. С.: Ну замечательно. Я не могу всех корреспондентов допрашивать.

Ю. Л.: Так это же наше право — представлять доказательства. Вы не можете нам в этом отказывать, ваша честь.

М. С.: Могу.

Ю. Л.: Нет, не можете.

М. С.: Могу.

Ю. Л. (с нажимом): Не можете!

М. С.: Так, давайте вы не будете на меня повышать голос.

Ю. Л.: Хорошо.

М. С.: Процесс веду я, я вам сказала, что не вижу оснований для удовлетворения этого ходатайства.

Ю. Л.: У нас есть право вызывать свидетеля, имеющего отношение к делу…

М. С. (перебивает): Замечательно. Приобщать ваши видеозаписи я тоже не считаю необходимым. Я все изложу в своем постановлении, все свои выводы.

Примерно в 22:00 судья Марина Сырова признала Евгения Хуторянского виновным в правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП и постановила оштрафовать его на 10 тыс. руб.

Александр Черных, при участии Анастасии Войко