«Право на защиту нарушено в принципе»

На этой неделе в Москве продолжили судить граждан, задержанных 12 июня в центре города, где проходил не санкционированный мэрией марш в поддержку Ивана Голунова. Напомним, марш было решено провести, пока журналист еще оставался под стражей. В тот день спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных случайно заснял на видео задержание гражданина Израиля Евгения Хуторянского и по просьбе его адвоката Юрия Ларина пришел 19 июня в Хамовнический суд, чтобы дать свидетельские показания. Корреспондент семь часов прождал вызова в зал суда, после чего судья Марина Сырова без объяснения причин отказалась выслушать его или хотя бы посмотреть видео. В коридоре суда Александр Черных взял интервью у адвоката Елены Макаровой, которая защищала четырех задержанных на марше молодых людей. Она рассказала о 12 часах ожидания, полностью совпадающих рапортах, отказе суда вызвать полицейских и «полнейшем беспределе».
— Елена, кого вы защищаете?
— Я защитник, предоставленный проектом «ОВД-инфо», у меня сегодня четверо доверителей, они были задержаны 12 июня. Им назначили суд на сегодня — первое заседание на девять часов утра и дальше в течение дня. Я приехала к девяти, в канцелярии суда мне сказали, что дела будут слушаться у судьи Марины Сыровой: «Материалы сейчас передаем». И вот с тех пор мы ждали весь день, пока нас вызовут. Периодически я подходила уточнить, помощник судьи и секретарь говорили: «Все будет, ждите». В итоге мы просидели до 18 часов, когда суд закрылся. Только после этого нас всех одновременно пригласили в зал, потом туда же позвали адвоката Ларина с его подзащитным. И начался одновременный судебный процесс.
— Одновременный? Это как?
— А вот так. Судья по очереди поднимала всех ребят, спрашивала, как их зовут, просила документы, всех записывала. И потом тоже по очереди начала их выслушивать.
Я им успела шепнуть: «Вы каждый заявляйте ходатайство о допуске меня в качестве защитника, иначе вообще ничего не получится».
Меня допустили, я смогла выступить — конечно, скомкано получилось. Сами подумайте, как может защитник вести четыре дела одновременно? Это бред какой-то: невозможно же сосредоточиться. Как можно нормально защищаться, когда у тебя нет возможности подготовиться, нормально изучить материалы дела?
— А почему не получилось изучить дело?
— Мне весь день говорили: «Мы материалы еще не видели, материалов нет». А потом нас сразу позвали в зал, и начался процесс. По двум защитам мне удалось все-таки допроситься, изучить материалы и провести процесс. Им присудили каждому штраф в 10 тыс. руб., признали виновными в правонарушении по ч. 6.1 ст.20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта.— “Ъ”). Осталось рассмотреть еще два дела — и тут нас всех внезапно выгнали из зала суда.
— Почему?
— Туда завели человека в наручниках — оказалось, у него сегодня продление меры пресечения. И нам сказали: «Не участники процесса, покиньте зал». Вот мы с двумя доверителями сидим и ждем. Посмотрите на часы: времени уже 20:43.
— То есть вы в суде находитесь почти 12 часов?
— Да, сидим и ждем, что сейчас будет. Нам не сказали ни «процесс отложен», ни «процесс прекращен». Знаете, я такое впервые в жизни вижу. Я довольно много защищала задержанных на предыдущих больших акциях, например 26 марта и 12 июня 2017 года (несанкционированные акции протеста в Москве, во время которых также проводились задержания.— “Ъ”). Но вот такое вот безобразие я вижу впервые в своей практике.
— Пока вы ждете, расскажите про людей, которым уже присудили штраф. Какие у них были обстоятельства задержания?
— Обычные обстоятельства.
Один просто вышел в праздник погулять в центре с женой — его задержали, потому что он фотографировал происходящее.
Второй и правда целенаправленно шел на акцию. Но опять же он ничего не нарушал, никаких противоправных действий не совершал, никаких футболок с символикой на нем не было. Как он говорит, никаких лозунгов не выкрикивал. В одинаковых полицейских протоколах очень смешно указано, что они мешали «проходу граждан к объектам инфраструктуры». В качестве этих объектов указаны аж четыре станции метро — «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Трубная». Сами понимаете, они друг от друга находятся на значительном расстоянии.
Я не понимаю, как можно одновременно мешать пройти во все эти точки. Если только растроиться или расчетвериться — магией, наверное.
Ну, сотрудникам полиции виднее. Мы заявляли судье Сыровой ходатайство об их вызове на заседание — она отклонила. Попросили приобщить видео — она отказалась. Мы все это укажем в апелляционной жалобе.
— А что за видео?
— Одно видео — это подзащитный сам снял момент задержания на телефон. У другого есть видео момента задержания из СМИ. Это очень важно, потому что распространена порочная практика, когда людей задерживают одни сотрудники полиции, а рапорты составляют совершенно другие. Что им там сверху прислали, то они и пишут. То есть никакого правонарушения, даже если оно было, авторы рапорта не видели. И получается, что все эти полицейские документы о задержании нужно из дела исключать, поскольку это недопустимые доказательства. Это вообще не доказательства. Чтобы это установить, достаточно посмотреть видео, а потом вызвать в суд сотрудников, чья подпись стоит под протоколом о задержании. Но этого сделано не было, вот такое безобразие. В первой инстанции, я боюсь, мы не сможем все это доказать.
— Какая следующая инстанция?
— Обжаловать сегодняшнее решение в Мосгорсуде.
— А если и там оставят без изменений?
— Существуют надзорная инстанция, потом Верховный суд. Ну, мы в любом случае обсудим дальнейшие действия с доверителями. Если они захотят, мы будем подавать и в ЕСПЧ. В любом случае то, что сейчас происходит в суде, я обязательно отражу в жалобе, потому что это беспредел полнейший. Право на защиту нарушено в принципе.
«Я не могу всех корреспондентов допрашивать»
Через 20 минут после интервью Елену Макарову и ее подзащитных вновь запустили в зал. Двум ее доверителям также присудили по 10 тыс. руб. штрафа. После этого примерно в 21:20 началось заседание по задержанию Евгения Хуторянского. Корреспондент “Ъ”, как свидетель, не мог присутствовать в зале суда до момента дачи показаний, но позже господин Хуторянский предоставил “Ъ” аудиозапись судебного процесса.
«Сам я не являлся участником шествия, в колонну не вставал, ничего не кричал, плакатов не носил,— сказал он.— И вдруг ко мне подошли двое росгвардейцев в шлемах, не представившись и отказавшись отвечать на вопросы о причине задержания, взяли под руки и отвели в автозак. На видеозаписи прекрасно видно, что я просто стою на тротуаре, смотрю в сторону бульвара на представление и в это время меня берут под руки двое росгвардейцев». По словам господина Хуторянского, он провел в автозаке пять с половиной часов, а потом еще два часа в ОВД «Хамовники». Он попросил судью приобщить к материалам дела флеш-карту с видеозаписью задержания и допросить корреспондента “Ъ” в качестве свидетеля.
“Ъ” приводит расшифровку диалога между судьей Мариной Сыровой и адвокатом Юрием Лариным.
МАРИНА СЫРОВА: Я отказываю вам в удовлетворении (ходатайства.— “Ъ”). Я не знаю, что это за свидетель…
ЮРИЙ ЛАРИН: Как же так? Он покажет документы. Это корреспондент «Коммерсанта».
М. С.: Ну замечательно. Я не могу всех корреспондентов допрашивать.
Ю. Л.: Так это же наше право — представлять доказательства. Вы не можете нам в этом отказывать, ваша честь.
М. С.: Могу.
Ю. Л.: Нет, не можете.
М. С.: Могу.
Ю. Л. (с нажимом): Не можете!
М. С.: Так, давайте вы не будете на меня повышать голос.
Ю. Л.: Хорошо.
М. С.: Процесс веду я, я вам сказала, что не вижу оснований для удовлетворения этого ходатайства.
Ю. Л.: У нас есть право вызывать свидетеля, имеющего отношение к делу…
М. С. (перебивает): Замечательно. Приобщать ваши видеозаписи я тоже не считаю необходимым. Я все изложу в своем постановлении, все свои выводы.
Примерно в 22:00 судья Марина Сырова признала Евгения Хуторянского виновным в правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП и постановила оштрафовать его на 10 тыс. руб.
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