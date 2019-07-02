Десятки человек не могут вылететь из Праги в Россию

В аэропорту Праги имени Вацлава Гавела находятся десятки человек, которые не могут вылететь в Россию из-за отмены рейсов, сообщает радиостанция Radio Praha. Согласно табло аэропорта, аннулированы четыре рейса «Аэрофлота» Москва—Прага—Москва. Еще два рейса (SU 2013 и SU 2019) пока не отменены.

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Ранее сегодня, 2 июля, Чехия аннулировала разрешения на выполнение нескольких рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. «Уральские авиалинии» позднее возобновили полеты из Екатеринбурга. Минтранс РФ обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении. По данным погранслужбы ФСБ, в Чехии может находиться более 20 тыс. туристов из России.

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Напомним, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — единственные российские авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в столицу Чехии. Чартерных рейсов из России в Чехию нет.