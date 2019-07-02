Чехия принимает до 7 июля

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» утром во вторник отменили часть рейсов в Чехию. Несколько часов спустя министерство транспорта Чехии разрешило российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля. Источники “Ъ” рассказали, что причина сложившейся ситуации — в конфликте между российскими и чешскими авиавластями: Россия пыталась согласовать дополнительные частоты в Прагу, чешская сторона отказалась, в ответ на это Россия перекрыла чешским авиакомпаниям транссибирские перелеты.

Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну до 7 июля в ответ на разрешение Россией чешским авиакомпаниям использовать транссибирский маршрут для полетов в Сеул до этого же дня. «Над проблемой продолжают активно работать и в России, и в Чехии»,— говорится в сообщении чешского Минтранса.

«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию. Главное Читать далее

Утром 2 июля «Аэрофлот» остановил полеты в Прагу: как сообщила компания, «чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», несмотря на то что «у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов». Было объявлено об отмене рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Речь шла о рейсах, вылетающих сегодня из Шереметьево в Прагу в 7:30 мск (SU2010), 13:00 (SU2018), 14:55 (SU2014), 19:15 (SU2016) и из Праги в Москву по местному времени в 00:55 (SU2017), 10:10 (SU2011), 15:45 (SU2019), 17:45 (SU2015). При этом должны были выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы в 10:10 (SU2012) и 17:00 (SU2024) и из Праги в 13:20 (SU2013) и 19:45 (SU2025).

«Уральские авиалинии» сообщили об отмене сегодняшних рейсов У6–701 Екатеринбург—Прага (вылет в 12:15) и У6–751 Жуковский—Прага (10:50) и обратно, но позднее возобновили полеты из Екатеринбурга.

Авиакомпания «Победа» сообщила об отмене рейса из Москвы в Карловы Вары (DP847), вылетающего в 15:50 из Внуково. Там “Ъ” рассказали, что ближайший рейс запланирован на четверг, поэтому проблем с пассажирами в аэропорту не возникло. В авиакомпании добавили, что пассажирам, ранее улетевшим в Чехию, будут предложены альтернативные варианты вывоза через третьи страны.

В аэропорту Вацлава Гавела от комментариев отказались. Чешская Novinky процитировала Управление гражданской авиации Чехии, где пояснили, что выдают лишь технические лицензии, и чешский Минтранс, где пока выясняют обстановку.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — единственные российские авиакомпании, которые выполняют прямой рейс в столицу Чехии из Москвы. Чартерные рейсы в Чехию не выполняются. Основной альтернативный маршрут — через Дрезден, куда летает «Аэрофлот», а до Праги и Карловых Вар несколько часов на машине или поезде.

В МИД РФ “Ъ” пояснили, что ведомство вовлечено в переговорный процесс с чешской стороной, но непосредственным урегулированием спора занимаются профильные структуры.

В Росавиации “Ъ” сообщили, что вопрос в компетенции Минтранса.

Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами, пояснили “Ъ” в Минтрансе России.

В свою очередь, Минтранс Чехии высказывает аналогичные претензии к российской стороне.

Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями, сказали в российском Минтрансе и уточнили, что ожидают решения вопроса «в самые сжатые сроки». В Шереметьево пояснили, что вопрос вывоза пассажиров в компетенции «Аэрофлота».

Источники “Ъ” в отрасли назвали действия чешских авиавластей ответом на действия Минтранса РФ. «Директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова пыталась договориться с чехами о предоставлении дополнительных частот по маршруту Москва—Прага двум российским авиакомпаниям. Чехи отказались, так как от них летают две авиакомпании, а от РФ на линиях уже стоят "Аэрофлот" и "Россия". Глава департамента пригрозила, что закроет для чешских компаний пролет по Транссибу из Праги в Сеул. И выполнила обещание. Действия чешских властей стали ответом»,— объяснил источник “Ъ”.

Другой источник рассказал, что аналогичная ситуация произошла в марте, но тогда Минтранс не решился перекрывать полеты над Транссибом.

Сейчас взамен Транссиба чехам предоставлен альтернативный, более длинный маршрут.

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Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил “Ъ” что ведомство находится в постоянном контакте с Росавиацией и властями Чехии. Он добавил, что сейчас невысокий сезон для организованного туризма: большинство таких путешественников отправляются в страну осенью, зимой и весной. При этом туроператоры, по словам господина Горина, сейчас оперативно возвращают средства за билеты или предлагают перебронировать их на рейсы других перевозчиков.

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По мнению собеседника “Ъ” на туристическом рынке, «сейчас одна из гипотез сводится к тому, что у "Чешских авиалиний" возникли сложности с получением разрешения на полеты в Сеул через Транссиб, но речь идет скорее о паритетности: "Аэрофлот" выполняет шесть рейсов в Чехию в день, а "Чешские авиалинии" в Москву — два».

2 июля «Аэрофлот» для перевозки пассажиров, не улетевших на отмененных рейсах, запустил на линии Москва—Прага самолеты увеличенной провозной емкости. Обычно на маршруте используются среднемагистральные самолеты Boeing 737-800 (около 138 мест в эконом-классе) и Airbus A321 (около 142 мест в эконом-классе). Во вторник «Аэрофлот» запустил на два оставшихся рейса в Прагу — в 10:10 (SU2012) и в 17:00 (SU2024) — и два рейса из Праги в Москву — в 13:20 (SU2013) и в 19:45 (SU2025) дальнемагистральный AirbusA330 вместимостью от 265 до 268 мест в эконом-классе.

В среду все полеты между Россией и Чехией должны состояться согласно действующему расписанию, сообщил «РИА Новости» представитель пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвонь и добавил, что ситуация должна стабилизироваться в ближайшие дни. «Никакой паники или нервозности, связанной с сегодняшними отмененными рейсами на российском направлении, среди пассажиров не наблюдается. Деятельность аэропорта происходит в нормальном рабочем режиме»,— подчеркнул господин Пацвонь.

Герман Костринский, Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, Галина Дудина, Кирилл Сарханянц