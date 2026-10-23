Против блогера Ольги Мур возбудили уголовное дело о порнографии

По данным следствия, фигурантка активно снималась в фильмах для взрослых в 2025 году. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. По вменяемой статье (п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 242 УК) ей грозит до 6 лет колонии.