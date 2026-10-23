Против блогера Ольги Мур возбудили уголовное дело о порнографии
Мещанский районный суд зарегистрировал уголовное дело против блогера Ольги Мур (настоящее имя — Ольга Зубкова). Ее обвиняют в производстве и распространении порнографии. Первое заседание пройдет 28 октября, следует из данных картотеки суда.
По данным следствия, фигурантка активно снималась в фильмах для взрослых в 2025 году. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. По вменяемой статье (п. «а», «б», «в», ч. 3 ст. 242 УК) ей грозит до 6 лет колонии.
40-летняя Ольга Мур — блогер, ведущая шоу «Без купюр» и стример. Ранее также работала ведущей спортивных новостей на телеканале Russian Music Box. В 2025 году она получила титул «Миссис Москва» на конкурсе «Ты уникальная», победила на международном этапе конкурса в Дубае.