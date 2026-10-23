Операции на мозге неэффективны в борьбе с преступностью
100 лет назад признали, что преступника так не исправить
В операциях на мозге преступника с целью устранения причины преступлений нет смысла. Таково мнение доктора Шепарда Франца, психолога из Калифорнийского университета и эксперта по переобучению после повреждений мозга.
Предположения о том, что костный выступ черепа или какая-либо деформация, возникшая в результате несчастного случая, может давить на мозг и в результате этого быть причиной противоправных действий, доктор Франц категорически отвергает. Он считает, что эти идеи ничем не отличаются от френологии или подобной лженауки. Хирурги, придерживающиеся сомнительных этических стандартов, готовы за высокую плату проводить такие операции преступникам — те бывают заинтересованы в них, чтобы повлиять на решение суда в пользу смягчения наказания. Известны случаи, когда на пациента подобная операция производила столь сильное впечатление, что тот решал, что лечение ему помогло. Фактически он отказывался от преступной жизни в результате самовнушения. В этом хоть какая-то ценность подобной операции.
Длительные эксперименты по исследованию работы головного мозга убедили доктора Франца в том, что верхняя часть головного мозга функционирует как единое целое, а не как отдельные специализированные отделы. Повреждение или давление в одной точке не приводит к нарушению работы какой-либо одной функции, и ни одна отдельная функция или чувство не соответствует исключительно одному уникальному месту. Удаление или разрушение небольшой специализированной области головного мозга способно серьезно нарушить всю умственную деятельность. Но пациента можно переучить, так что он будет выполнять умственные задачи с помощью других мозговых структур. Таким образом, безнравственность или склонность к преступлениям, вероятно, являются особенностью всего головного мозга в целом и, следовательно, не поддаются хирургическому вмешательству.
Об операциях на мозге преступников писал в 1926 году журнал Scientific American.