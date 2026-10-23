Операции на мозге неэффективны в борьбе с преступностью

Предположения о том, что костный выступ черепа или какая-либо деформация, возникшая в результате несчастного случая, может давить на мозг и в результате этого быть причиной противоправных действий, доктор Франц категорически отвергает. Он считает, что эти идеи ничем не отличаются от френологии или подобной лженауки. Хирурги, придерживающиеся сомнительных этических стандартов, готовы за высокую плату проводить такие операции преступникам — те бывают заинтересованы в них, чтобы повлиять на решение суда в пользу смягчения наказания. Известны случаи, когда на пациента подобная операция производила столь сильное впечатление, что тот решал, что лечение ему помогло. Фактически он отказывался от преступной жизни в результате самовнушения. В этом хоть какая-то ценность подобной операции.