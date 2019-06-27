По жалобе «дочки» «Роснефти» СКР возбудил уголовное дело о загрязненной нефти

Следственный комитет (СКР) по Самарской области возбудил уголовного дело по факту приведения в негодность оборудования Куйбышевской НПЗ (КПНЗ) из-за загрязненной нефти, поступавшей по «Дружбе», сообщил РБК со ссылкой на соответствующее постановление. Уголовное дело возбуждено по ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).

Потерпевшей стороной выступает «дочка» «Роснефти» — КПНЗ, подавший жалобу в СКР 15 мая. По информации издания, возбужденное уголовное дело позже было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что КНПЗ понес ущерб в связи с поступлением на него загрязненной нефти, которое продолжалось с 12 по 17 апреля. Господин Леонтьев также подтвердил, что директор завода Сергей Чепурнов подал жалобу в СКР. Источник издания, близкий к «Роснефти», сообщил, что, несмотря на то что ущерб заводу был нанесен, полного выхода оборудования из строя удалось избежать.

В пресс-службе «Транснефти», поставлявшей нефть по «Дружбе», заявили, что информации об ущербе оборудования завода или о его размере получено от КНПЗ не было. Пресс-секретарь компании Игорь Демин отметил, что завод, вставший на ремонт лишь 19 мая, продолжал работу на якобы поврежденном оборудовании в течение месяца после прекращения поставок загрязненной нефти. По его словам, завод до сих пор находится на плановом ремонте.

В СКР на запрос РБК также не ответили.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об ущербе для всей нефтяной отрасли от скандала с нефтепроводом «Дружба» и призвал «Транснефть» наладить работу таким образом, чтобы впредь избегать подобных случаев. В ответ на критику господина Сечина в «Транснефти» заявили, что вытеснения и замещения российской нефти, о котором говорил глава «Роснефти», не произошло.

Напомним, 19 апреля 2019 года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержали четырех человек.

Россия определилась со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба». Предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те перевыставят их «Транснефти». Размер ущерба еще предстоит оценить.

О том, как «Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за загрязненную нефть, читайте в материале “Ъ” «Претензии пустили по трубе».