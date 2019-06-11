Претензии пустили по трубе

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. В трубопроводной монополии называют это «попытками заработать на компенсациях». По данным “Ъ”, на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идет, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.

В конце мая глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе «Дружба», рассказали несколько источников “Ъ”.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти обнаружил в апреле «Белнефтехим» и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

По словам источников “Ъ”, знакомых с содержанием письма, господин Сечин указал, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на $155 млн. Также с претензиями обратился польский переработчик Orlen — в $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии были перенаправлены в «Транснефть», но, как отметил Игорь Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.

Глава «Роснефти» также указал, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн тонн из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырье в систему, говорят собеседники “Ъ”. Промедление с урегулированием претензий со стороны «Транснефти» приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

В «Роснефти» “Ъ” напомнили, что «Транснефть» пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться»,— отметил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Впрочем, расчет размера этих убытков не выглядит очевидным. Так, Мозырский НПЗ обосновал их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой (письмо с претензией НПЗ в адрес «Роснефти» есть у “Ъ”). Соответственно, НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть переплату в $155 млн. И хотя в письме и говорится о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, белорусская сторона выступает за решение вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке». Более того, отмечается в письме, НПЗ готов рассмотреть «встречное обоснование» «Роснефти» о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Причину такой уступчивости собеседники “Ъ” в отрасли видят в том, что ущерб от поставок загрязненной нефти на Мозырь на данный момент в принципе отсутствует. Дело в том, что, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с территории Белоруссии будет возвращена в Россию. Взамен — что подтвердил в интервью Reuters 10 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин — в Белоруссию будет поставлена чистая нефть. «У тех же белорусских НПЗ, например, упущенную выгоду можно считать в конце года, если мы не нагоним годовой объем поставок в 18 млн тонн, у нас нет обязательств по объему поставок по месяцам»,— сказал господин Сорокин.

В «Транснефти» “Ъ” заявили, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и, поясняют в «Транснефти», согласно ее итоговой декларации, «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций и их документального подтверждения». «Есть общее понимание, что речь идет о неделях и месяцах, но никак не днях или годах. И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье»,— заявил “Ъ” советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил “Ъ”, что «решений по компенсации потребителям на уровне правительства не принималось». Он напомнил, что вопрос отложен до полного восстановления работы нефтепровода «Дружба».

Опрошенные “Ъ” юристы считают, что в случае гипотетического судебного спора между Мозырским НПЗ и «Роснефтью» у белорусской стороны больше шансов. «"Роснефть" на данном этапе фактически не оспаривает требование НПЗ о снижении стоимости нефти, в связи с чем шансы НПЗ следует считать более высокими»,— говорит старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский. С ним согласен партнер юридической компании «Нортия ГКС» Владимир Смолярж, который считает, что «Роснефть» будет заинтересована привлечь «Транснефть» к этому судебному процессу в качестве, скорее всего, третьего лица. Результаты спора будут иметь преюдициальное значение для дальнейшего разбирательства между «Роснефтью» и «Транснефтью», поясняет юрист, это означает, что нефтекомпания фактически перевыставит свои потери без необходимости вновь доказывать их обоснованность и размер.

Ольга Мордюшенко, Андрей Райский