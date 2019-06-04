Сечин заявил об ущербе для всей отрасли от скандала с нефтепроводом «Дружба»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба» оказала негативное влияние на предприятия компании и в целом нефтяную промышленность России. По его мнению, инцидент отразился на стабильности поставок сырья в Западную Европу.

«Конечно, нам надо защищать свою долю рынка, особенно в условиях, когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами "Транснефти" и уже недопоставляем на западноевропейский рынок»,— сказал господин Сечин, выступая на общем собрании акционеров (цитата по ТАСС). Он призвал «Транснефть» наладить работу таким образом, чтобы впредь избегать подобных случаев.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и приостановила транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержаны четыре человека.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Хлорная нефть оказалась не столь ущербной».

Подробнее о выступлении господина Сечина — в публикации “Ъ” «"Роснефти" нужны льготы и больше добычи».