«Транснефть» посоветовала «Роснефти» лучше готовить речи Сечина после его слов о «Дружбе»

После слов главы «Роснефти» Игоря Сечина о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» «Транснефть» рекомендовала лучше готовить тексты его речей. Вытеснения и замещения российской нефти, о котором говорил глава «Роснефти», не произошло, заявили в «Транснефти».

Ранее господин Сечин на общем собрании акционеров «Роснефти» сказал, что ситуация с загрязнением трубопровода «Дружба» оказала негативное влияние на предприятия компании и в целом нефтяную промышленность России.

«Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании "Роснефть" на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя»,— говорится в заявлении «Транснефти».

Компания отмечает, что, «если оперировать цифрами, а не эмоциями», в систему за пять месяцев 2019 года было принято на 2,2 млн тонн нефти больше, чем в аналогичный период в 2019 году. Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 3,1 млн тонн. «Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности»,— говорится в комментарии.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановила транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

Подробнее о выступлении Игоря Сечина — в материале “Ъ” «"Роснефти" нужны льготы и больше добычи».