Колокольцев уволит двух генералов из-за дела Голунова

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова, сообщается на сайте ведомства.

Сегодня, 11 июня, Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина»,— говорится в заявлении господина Колокольцева.

Заявление господина Колокольцева:

Материалы внутреннего расследования министерства относительно правомерности действий сотрудников полиции, задержавших господина Голунова, в направлены в СКР для оценки. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд отправил журналиста под домашний арест.

Подробнее о деле журналиста-расследователя, вызвавшего беспрецедентный общественный резонанс, в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».