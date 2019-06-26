«Украинские депутаты состязались в агрессивности по отношению к России»

Российской делегации вернули все полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ранее с таким предложением выступил регламентный комитет ПАСЕ, но с оговоркой — на определенных условиях. В частности, Москву призвали освободить 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, и выплатить все взносы в Совет Европы, а их накопилось около €70 млн. Также России настоятельно рекомендовано сотрудничать с голландской прокуратурой для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в крушении малазийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Некоторые из указанных пунктов Россия готова выполнить, рассказал участник российской делегации, член Совета федерации Сергей Калашников.

— Мы воспринимаем это как изменение пятилетнего тренда санкций вокруг Российской Федерации, и это, конечно, не может не радовать. В заключении содержатся пожелания, но общего, рекомендательного характера, никак не влияющие на полномочия России в ПАСЕ, поэтому мы считаем, что мы одержали полную победу.

— Кто выступал против допуска России и как проходило голосование?

— Из наших ближайших соседей — Прибалтика, прежде всего, Латвия, Украина и Грузия. А наиболее активны в негативном плане были англичане. Остальные делегации, в общем-то, нас поддержали.

— Подавляющее большинство поправок к резолюции было инициировано украинской стороной, но ни одна из них не прошла.

— Мы в последнее время уже привыкли к тому, что на Украине политики и депутаты имеют такую тенденцию — нести любую чушь, оскорбления, ничем не подкрепленные, они проявили себя и здесь точно так же. Наверняка большинство из присутствующих в ПАСЕ депутатов уже депутатами не будут, и они, скорее всего, работали не на внешнеполитический контур, а именно на внутренний, предвыборный, с тем, чтобы их слова потом донесли до их возможных избирателей. Поэтому они состязались в крайней агрессивности по отношению к России. Были допущены просто оскорбительные выпады в адрес России.

— Сразу после заседания британская делегация заявила, что может опротестовать это решение на следующей сессии. Это реальная угроза или просто риторика?

— Эти страны, в частности, Грузия, Украина, в определенной степени Англия, не оставят попыток отменить резолюцию. То, что будут постоянно поднимать этот вопрос, сомнений не вызывает.

— Что теперь будет делать Москва? Например, в части взносов в Совет Европы.

— В 2019 году из €70 млн мы должны заплатить только €30-35 млн, и, конечно, мы это сделаем. Остальные требования, касательно украинских моряков и так далее, выдвигались чисто с политическими целями, без конструктива. Мы, безусловно, будем работать, чтобы соблюдать определенный режим защиты прав человека в России.

При этом по каждому конкретному случаю мы готовы разбираться, представляя свои аргументы. В частности, до октябрьской сессии 2019 года будет направлена комиссия по мониторингу ситуации с правами человека в Российской Федерации. Мы предоставим все возможности данной комиссии для работы и будем смотреть, какие результаты они увидят.

Беседовал Рамаз Чиаурели