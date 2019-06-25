«Это реакция обиженных детей, что странно для парламентариев»

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации. Теперь вопросом займется специальная комиссия. Ранее, после девяти часов консультаций, парламентская ассамблея приняла поправки в резолюцию, которые разрешают России вернуться в организацию и участвовать в июньской сессии полноправно. Российскую делегацию лишили прав в ассамблее пять лет назад из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В резолюции сохранялась возможность оспорить полномочия представителей России. Теперь же права Москвы могут урезать. Подробнее о текущем статусе российское делегации «Коммерсантъ FM» рассказал вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.

— В связи с изменениями в регламент ПАСЕ, которые были приняты накануне ночью на сессии, российская делегация 25 июня подала заявку на полномочия, фактически вернулась в старшейшую европейскую организацию и работает со всеми правами и полномочиями. Мы были готовы к тому, что русофобское меньшинство оспорит полномочия российской делегации. Этот вопрос передан в комитеты для изучения. Могу вас заверить, что, поскольку мы представляем наших избирателей, граждан России, мы не собираемся работать в Совете Европы с урезанными полномочиями. Мы останемся здесь только в том случае, если все они будут полностью сохранены. Пока не будет полноформатного участия России в общеевропейском диалоге, соответственно, вопрос со взносами не стоит.

— Против того, чтобы Россия была полноправным участником ПАСЕ, активно выступают Украина и страны Прибалтики. Первая уже заявила, что будет обращаться к президенту с просьбой выйти из ПАСЕ, если в ней будет РФ. Какую реакцию у вас вызывает резкая позиция Украины? Как реагируют на то, что происходит в последние сутки?

— Мы за диалог и за то, чтобы все страны были представлены. Это реакция обиженных детей, что, в общем-то, довольно странно для парламентариев. В любом случае важнее реакция зала. Я вам должен сказать, что крикливое меньшинство во главе с украинцами не набирает большинство голосов в Парламентской ассамблее. И это важный знак, который показывает, что цепь антироссийских, абсолютно незаконных санкций, которыми сегодня недоброжелатели пытаются окутать нашу страну, разорвана возвращением российской делегации к полноформатной работе в ПАСЕ.

— Чем обоснован выбор Леонида Слуцкого в качестве вице-спикера? С ним было связано несколько крупных скандалов.

— Я, честно говоря, не знаю, о каких скандалах идет речь. Если о каких-то инсинуациях обиженных девушек, то я это комментировать не берусь. Это дело господина Слуцкого. Он возглавляет комитет по международным делам Государственной думы, и, соответственно, мы считаем, что его работа в бюро ПАСЕ будет наиболее продуктивна для Российской Федерации. Поэтому мы его кандидатуру поддержали.

Беседовала Дарья Надина