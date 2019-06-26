Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ

В среду в Страсбурге готовятся к двум голосованиям, от которых будет зависеть будущее Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты должны начать процедуру выборов нового генерального секретаря ассамблеи и проголосовать за полноправное членство российской делегации в ПАСЕ. От того, как пройдут эти голосования, зависит возвращение в ассамблею делегатов как из России, так и с Украины.

На этой неделе российские депутаты вновь получили возможность вернуться в ПАСЕ и во вторник даже прошли вместе со всеми в зал заседаний. «Делегация приглашена к работе, основополагающие права защищены: право участия, право обсуждения и права голосования»,— подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Многие подходят, жмут руки,— поделился впечатлениями с ТАСС сенатор Андрей Епишин.— Мы предполагали, что может быть нормальное отношение, но не такое доброжелательное». Украинская же делегация, наоборот, во вторник в полном составе в знак протеста покинула зал.

Впрочем, ситуация может поменяться. Главным событием среды станет голосование по кандидатуре нового генсека организации. Предполагается, что отдать голоса депутаты смогут в течение дня.

И нельзя исключать, что россияне не примут участия в этом голосовании — и тогда, наоборот, делегаты из РФ будут в знак протеста оставаться вне зала, а украинцы смогут в него вернуться.

Дело в том, что российская делегация ожидает в среду голосования о полном подтверждении своих прав. И до этого времени не планирует появляться в зале. Ведь после того как россияне подали во вторник соответствующую заявку, группа недоброжелательно относящихся к РФ депутатов опротестовала восстановление их в правах. Бурные дебаты на эту тему ожидаются в среду после обеда, и вероятных исходов два: или права будут восстановлены полностью, или с какими-то исключениями. Интрига же заключается в том, что российские парламентарии предупредили: голосовать за нового генсека и выплатить в полном объеме задолженность перед Советом Европы (около €70 млн) они будут готовы только после полного восстановления в правах. «Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании»,— предупредил во вторник вице-спикер Госдумы и глава делегации РФ Петр Толстой.

«Голосование показало, что полноценное возвращение российской делегации поддерживают примерно три четверти депутатов. На перспективу участия делегатов из РФ в выборах нового генсека я смотрю оптимистично. Все прекрасно понимают, что если голосование о полномочиях делегации состоится после выборов, то все усилия последних месяцев по нормализации участия России в Совете Европы окажутся напрасны, а мандат генсека, выбранного без участия России, будет ущербным»,— пояснил “Ъ” главный редактор научно-аналитического журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» Юрий Берестнев.

Напомним, в 2014 году из-за событий в Крыму российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ, а затем делегатам из России запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ российская делегация отказалась вовсе участвовать в сессиях ПАСЕ, а два года назад РФ перестала выплачивать взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на среду по итогам восьмичасовых дебатов депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию по усовершенствованию процесса принятия решений в ассамблее. В итоге российская делегация смогла вновь подать заявку на восстановление своих прав в ПАСЕ. Однако теперь под угрозой оказалось членство в ПАСЕ Украины.

«ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных»,— так описал состоявшееся голосование председатель делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев. Украинская делегация настаивает, что россияне по-прежнему должны оставаться под санкциями (в том числе со стороны ПАСЕ). МИД Украины уже отозвал для консультаций постпреда страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Теперь Киев может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы и даже вовсе отказаться от участия украинской делегации в ассамблее

«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом»,— предупредил премьер Украины Владимир Гройсман. А экс-президент Петр Порошенко так обрисовал угрозу для Киева: «За снятием санкций в ПАСЕ может пойти снятие санкций Советом Европейского союза, может пойти снятие санкций на уровне НАТО, может пойти снятие санкций на уровне "семерки", США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Австралии, всего мира».

Галина Дудина