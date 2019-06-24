UEFA не будет расследовать акцию грузинских футболистов против «российской оккупации»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прокомментировал ситуацию с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд. Организация заявила, что может возбуждать дисциплинарное дело только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований UEFA.

«Учитывая, что упомянутые события произошли в национальном соревновании, то любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, попадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии»,— приводит ТАСС заявление UEFA.

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Ранее футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи очередного тура национального чемпионата в майках с надписью на английском языке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». В акции приняли участие футболисты тбилисского «Локомотива», «Рустави» и кутаисского «Торпедо».

Напомним, 21 июня в Грузии начались протесты. Поводом для них послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе. На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя.

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О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

О том, как кризис в отношениях с Россией ударит по экономике Грузии, читайте в материале “Ъ”.