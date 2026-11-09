Прикус не по зубам
Производитель элайнеров Eurokappa столкнулся с угрозой банкротства
Экс-сотрудница одного из крупнейших производителей элайнеров (кап из биосовместимого полимера для исправления прикуса), Eurokappa, Жанна Сысоева намерена подать заявление о банкротстве компании из-за задолженности, возникшей после спора о ее увольнении. Организация меняет топ-менеджмент и конфликтует с сотрудниками в условиях падения спроса на ортодонтические услуги. Потребители отказываются от лечения из-за его высокой стоимости.
Жанна Сысоева заявила о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Лаборатория дента», следует из госреестра банкротств (ЕФРСБ) от 2 ноября. Эта компания — основное юридическое лицо производителя элайнеров Eurokappa. Оперативно связаться с Жанной Сысоевой “Ъ” не удалось.
Госпожа Сысоева — бывшая сотрудница компании, объяснили “Ъ” в Eurokappa. Ее заявление связано со спором относительно увольнения, которое рассматривается в Тюменском областном суде. В июле 2026 года суд взыскал в рамках него с Eurokappa 900 тыс. руб. Прежнюю позицию Жанны Сысоевой в компании и суть конфликта с ней представитель организации не раскрыл. Одновременно там пояснили, что увольнение считают законным и уже подали апелляцию на решение суда.
ООО «Лаборатория дента» зарегистрировано в 2017 году и специализируется на выпуске элайнеров, накладок на зубы для исправления прикуса и выравнивания зубного ряда. В своем сегменте Eurokappa входит в топ-3: их элайнеры в месяц по стране запрашивают более 120 пациентов, приводит данные CEO 2B Agency Дмитрий Расметьев. Уступает компания американским Ormco и Align Technology.
Согласно СПАРК, ООО «Лаборатория дента» принадлежит на 98% АО «Еврокаппа», на 2% — бывшему гендиректору Константину Егорову. Владельцы АО «Еврокаппа» не раскрываются. На рынке его связывают со структурами Марата Загидуллова — бывшего главы администрации Казани. Выручка «Лаборатории дента» в 2025 году выросла на 15%, до 998 млн руб., а чистая прибыль сократилась в два раза, до 50,1 млн руб.
С учетом просрочки и дополнительных начислений совокупная задолженность «Лаборатории дента» перед Жанной Сысоевой уже превысила 2 млн руб.— минимально требуемую сумму для подачи заявления о банкротстве, говорит партнер «Ляпунов и партнеры» Анастасия Ляпунова. В самой Eurokappa замечают, что речь в любом случае идет о незначительной для бизнеса сумме, не влияющей на его платежеспособность.
Но у «Лаборатории дента» есть и другие споры с бывшими работниками, говорит партнер юрфирмы a.t.Legal Андрей Торянников. В 2026 году в Перовском районном суде Москвы рассматривалось дело об увольнении директора академии Eurokappa, а в Мосгорсуде есть еще одно дело — по трудовым требованиям руководителя производства. За последний год в компании сменилось сразу несколько топ-менеджеров, говорит источник “Ъ” на стоматологическом рынке.
Оборот рынка стоматологических услуг в России в январе—октябре 2026 года составил 839 млрд руб., увеличившись на 17% год к году, говорит основатель DentalData Максим Боровиков. Но это продиктовано в первую очередь ростом стоимости: средний чек в годовом выражении увеличился на 16%, до 12,9 тыс. руб. Трафик практически не поменялся, замечает эксперт.
Ортодонтическими услугами пациенты интересуются реже. В «Яндексе» количество поисковых запросов на тему элайнеров в сентябре 2026 года сократилось на 19% год к году, брекетов — на 7%, отмечает Дмитрий Расметьев. Он связывает это с высокой стоимостью лечения. Стоимость исправления зубов в Москве варьируется от 300 тыс. до 1,2 млн руб. за курс. В среднем цикл лечения занимает год-полтора и стоит 600–700 тыс. руб., говорит источник “Ъ” на стоматологическом рынке.