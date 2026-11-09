Прикус не по зубам

Но у «Лаборатории дента» есть и другие споры с бывшими работниками, говорит партнер юрфирмы a.t.Legal Андрей Торянников. В 2026 году в Перовском районном суде Москвы рассматривалось дело об увольнении директора академии Eurokappa, а в Мосгорсуде есть еще одно дело — по трудовым требованиям руководителя производства. За последний год в компании сменилось сразу несколько топ-менеджеров, говорит источник “Ъ” на стоматологическом рынке.