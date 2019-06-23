Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online». Поводом для акции стали политические разногласия между Грузией и РФ, из-за которых между странами с 8 июля прекратится прямое авиасообщение.

В майках против «российской оккупации» сыграли футболисты кутаисского «Торпедо» (Кутаиси), тбилисского «Локомотива» и «Рустави». Все матчи состоялись в субботу. Игра «Торпедо» с «Сиони» в Цхалтубо завершилась победой кутаисской команды со счетом 7:0. Встреча «Локомотива» и «Рустави» в Тбилиси закончилась ничьей 1:1.

Игроки и тренеры "Торпедо" из Кутаиси вышли вчера на матч чемпионата в майках с надписью: "Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией". pic.twitter.com/xIECvc5GA7 — Актуальный Мир (@Actually_World) 23 июня 2019 г.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Опять не генацвале».