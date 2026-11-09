Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики России
В России пока не наблюдается никаких признаков переохлаждения экономики, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас, по ее мнению, напротив, все больше указывает на то, что экономика возвращается к умеренному росту, в том числе за счет банковского финансирования.
«Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики»,— сказала глава регулятора в Госдуме.
В резюме обсуждения ключевой ставки Банка России указано, что в третьем квартале экономика вернулась к «перегреву» — состоянию, при котором совокупный спрос превышает производственные возможности. ЦБ ожидает, что разрыв будет сокращаться по мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса.