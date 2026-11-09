Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики России

В России пока не наблюдается никаких признаков переохлаждения экономики, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас, по ее мнению, напротив, все больше указывает на то, что экономика возвращается к умеренному росту, в том числе за счет банковского финансирования.