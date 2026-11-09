ТАСС: суд обосновал отказ в отсрочке наказания Блиновской
Кассация объяснила, почему суд отказал блогеру Елене Блиновской в отсрочке от исполнения наказания как матери несовершеннолетнего ребенка. Суд установил, что за детьми должным образом ухаживают родственники, а сама блогер может беспрепятственно общаться с ними, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Блиновская просила отсрочить наказание до момента, пока младшей дочери 2020 года рождения не исполнится 14 лет: в отдельных случаях сделать это позволяет статья 82 Уголовного кодекса. Адвокат указывал, что за детьми некому присмотреть: отец заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, а бабушка имеет хронические заболевания.
Как отмечает ТАСС, суд в первой инстанции установил, что дети проживают с отцом в обустроенной квартире, в которой есть необходимые условия для развития. Воспитанием занимаются сам родитель, а также бабушка, дедушка и няня, указано в судебных материалах.
Елена Блиновская получила известность после запуска курсов личностного роста «Марафон желаний». В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (906 млн руб.), легализации преступных доходов (716 млн руб.) и неправомерном обороте средств платежей. Ее приговорили к 4,5 года колонии.