Дареному мерчу в зубы смотрят

«Прагматичные подарки все больше пользуются спросом. Это может быть что-то из электроники: колонки, зарядные устройства, трекеры, то есть то, что люди могут использовать для путешествий. Бывают довольно технологичные ручки, которые ты пишешь, и дальше она автоматом перекидывает это в твой смартфон в цифровом формате. Зависит от запроса, то, что идет совсем массово — по 5 тыс. руб., там особенно не разбежишься. А вот подарки более уникальные — это может быть 10, 20, 30 тыс. руб.».