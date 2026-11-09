Дареному мерчу в зубы смотрят
Чем компании будут удивлять партнеров и клиентов на Новый год
Минимальный чек на корпоративный новогодний подарок в этом году составляет 5 тыс. руб., для категории VIP — около 30 тыс. руб. Как рассказали “Ъ FM” участники рекламного рынка, есть и компании, которые просто отказываются от рассылок. А те, кто продолжает традицию поздравлений, уже ждут боксы с производства. Развоз начнется через месяц.
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Компании не снижали бюджеты на подарки. Но из-за роста затрат на производство и логистику за те же деньги теперь можно купить меньше. При этом тренд последних лет на практичные подарки сохраняется. А чтобы удивить получателей, компании стараются сделать необычными даже привычные вещи. Если елочные игрушки ручной работы, то с подсветкой. Если ручки, то не всем известного бренда, говорит гендиректор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин:
«Прагматичные подарки все больше пользуются спросом. Это может быть что-то из электроники: колонки, зарядные устройства, трекеры, то есть то, что люди могут использовать для путешествий. Бывают довольно технологичные ручки, которые ты пишешь, и дальше она автоматом перекидывает это в твой смартфон в цифровом формате. Зависит от запроса, то, что идет совсем массово — по 5 тыс. руб., там особенно не разбежишься. А вот подарки более уникальные — это может быть 10, 20, 30 тыс. руб.».
Некоторые бренды уже начали предновогоднюю рассылку. Например, Юдашкин в этом году удивляет коктейлем на основе безалкогольной водки. Другие компании заказывают вино с собственными этикетками. Но в целом алкоголь дарят все реже, продолжает Илья Ноткин из агентства Paradigma:
«Очевидно падение популярности алкоголя, потому что все больше молодежной аудитории, которые в принципе к алкоголю относятся с некоторым недоверием и скепсисом. Иногда бывает, конечно, что клиенты говорят: "Ох, сейчас мы Moet Chandon будем дарить или что-то такое”. Но потом очень легко отказываются от подобных желаний».
Кто-то дарит партнерам собственную продукцию. Причем не только косметические бренды, для которых это давно стало традицией. Рекламные услуги в дополнение к секретной коробке готовят в маркетинговом агентстве ZAP, рассказала основатель компании Арина Проданова:
«Мы делаем индивидуальные подарки под каждого клиента, ведем отдельную таблицу, можно для этого использовать искусственный интеллект. Мы учитываем пожелания и те достижения, которые вместе с конкретным клиентом достигли за время нашего сотрудничества. Дополнительно, чтобы это была прикладная польза, мы подключаем партнеров, которые выделяют, например, бесплатные услуги.
Я предпочитаю сейчас индивидуализацию подарков, потому что это все равно про такой современный подход, и в моем случае на каждого выделяется от 5 до 15 тыс. руб.».
Номинал подарочных карт за последние годы съела инфляция. 5 тыс. руб. часто не хватает на покупку, и такой подарок лишь вынуждает получателя тратить собственные деньги, говорят маркетологи. Не в моде и благотворительные взносы от имени получателя. А вот от мерча компании по-прежнему не отказываются, отмечает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев:
«Для VIP-партнеров подарки более дорогие — это мерч фирменный. А теперь представьте: я начальник, и интересные подарки для меня, например, бутылка шампанского, которую я отнесу домой. Мерч, одежда, пуховик, куртка, жилетка и так далее, в которой я, разумеется, не буду ходить по Москве с надписью "Дмитровские овощи" на спине, но смогу подарить её сторожу или садовнику. Поэтому вызов для многих компаний, которые занимаются брендингом, это сделать для клиента такой мерч, чтобы его потом не стыдно было взять в руки, надеть и оказаться с ним в публичном месте».
Дарить символ наступающего года тоже считается дурным тоном. Но бывают исключения. Например, в новогодней коллекции Ульяны Сергеенко появилась подвеска с козленком вместо лошадки, маскота бренда. Белая фигурка украшает черный чокер, расшитый бусинами. В продажу украшение поступит только через месяц, но лист ожидания, судя по соцсетям, уже заполнен.