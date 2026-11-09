Набиуллина: восстановление НПЗ и ЦОДов откроет пространство для снижения ставки
Председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала временной мерой выбытие мощностей экономики после атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), центры обработки данных (ЦОД) и логистические центры. По ее словам, их восстановление откроет пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
«И сам бизнес, и правительство прилагают колоссальные усилия для восстановления пострадавших объектов. И пока этот процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, о снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию — допустить этого нельзя»,— указала госпожа Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).
Глава ЦБ пояснила, что при восстановлении мощностей вместе с поступательным ростом производительности труда «риск будет убывать», что позволит смягчить денежно-кредитную политику.
С конца мая участились атаки беспилотников на российские НПЗ, из-за чего в стране вводили временные ограничения на отпуск бензина и дизеля, а также приостановили экспорт некоторых видов топлива. В июле-августе под удар БПЛА попали склады Wildberries и Ozon. В октябре ВСУ атаковали ЦОДы «Яндекса», Сбербанка и VK.