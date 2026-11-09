Набиуллина: восстановление НПЗ и ЦОДов откроет пространство для снижения ставки

«И сам бизнес, и правительство прилагают колоссальные усилия для восстановления пострадавших объектов. И пока этот процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, о снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию — допустить этого нельзя»,— указала госпожа Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).