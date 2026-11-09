«Сейчас в чемпионате двоевластие»

В матче «Зенит»—«Ростов», который проходил в Санкт-Петербурге, с фаворитом все было ясно. Эксперты прочили хозяевам победу, что неудивительно. Стоимость их состава в пять раз выше, чем у соперника, — и долгое время это чувствовалось. Стоит сказать, что «Зенит» за 80 с лишним минут забил трижды, правда один раз в свои ворота. Но «Ростов» не оставлял попыток найти свой шанс, и на 83-й минуте случилось то, чего не ожидали ни болельщики, ни комментаторы.