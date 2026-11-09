«Сейчас в чемпионате двоевластие»
Владимир Осипов — об итогах 14-го тура РПЛ
После 14-го тура РПЛ турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Зенит», но команда из Санкт-Петербурга оступилась, сыграв дома вничью с «Ростовом» (2:2). У «Динамо» такое же количество очков, и москвичи отстают от лидера только по дополнительным показателям.
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В матче «Зенит»—«Ростов», который проходил в Санкт-Петербурге, с фаворитом все было ясно. Эксперты прочили хозяевам победу, что неудивительно. Стоимость их состава в пять раз выше, чем у соперника, — и долгое время это чувствовалось. Стоит сказать, что «Зенит» за 80 с лишним минут забил трижды, правда один раз в свои ворота. Но «Ростов» не оставлял попыток найти свой шанс, и на 83-й минуте случилось то, чего не ожидали ни болельщики, ни комментаторы.
На первой строчке в таблице «Зенит» остался, но у московского «Динамо», которое одолело «Факел» в Воронеже со счетом 2:1, так же 31 очко. Так что можно сказать: сейчас в чемпионате двоевластие. Да и «Спартак» отстает от лидеров всего на два балла. В 14-м туре красно-белые взяли верх над «Акроном» (2:1). Игра получилась непростой и в целом равной.
Более того, после того как в концовке красную карточку получил голкипер хозяев Александр Максименко, «Акрон» буквально запер «Спартак» в штрафной и вполне мог забить. Обе команды много атаковали, и встреча выделялась среди остальных игр, что отмечал экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор:
«Игра прошла абсолютно нетипично для нашего чемпионата: обычно очень много уделяется внимания тактике, в первую очередь компактности, но здесь оказались большие разрывы на футбольном поле. И, на самом деле, я не припомню, кто так бы играл против “Спартака”».
На три очка от «Спартака» отстают «Краснодар» и ЦСКА, которые в рамках 14-го тура играли между собой. Южане победили со счетом 4:2 и прервали долгую серию без побед. После этого команда Мурада Мусаева должна обрести уверенность, считает футбольный эксперт Владислав Радимов:
«Я думаю, что характер у них чемпионский. Когда ты берешь себя в руки, выигрываешь вот такие матчи, то может все вернуться. И в ближайшую серию мы увидим опять ту же самую победу».
Но проверить это получится нескоро, ведь в РПЛ грядет двухнедельная пауза для матчей сборных, во время которой, скорее всего, болельщики узнают имя главного тренера «Локомотива». Михаил Галактионов покинул свой пост после очередного поражения «Локо», в этот раз от «Рубина» (0:1). Среди претендентов, по мнению спортивных СМИ, Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич и Владимир Федотов.
Что же касается российской футбольной сборной, то она проведет две очередные товарищеские встречи. 12 ноября — с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре.