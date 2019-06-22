Госдеп вслед за Ираном отрицает отправку Тегерану послания от Трампа

Госдепартамент США опроверг сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана после инцидента с беспилотником. «Сообщения о том, что сообщение было передано вчера вечером иранцам по оманскому каналу, полностью ложны. Эти сообщения являются чистой иранской пропагандой»,— написала глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter.

Власти Ирана также отрицают информацию о том, что получили через Оман письмо от президента США Дональда Трампа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что после инцидента с беспилотником власти Ирана получили письмо от Дональда Трампа с угрозой «неизбежного нападения». На ответ Тегерану дали «ограниченное время». При этом в послании подчеркивалось, что президент США готов к переговорам, потому что не хочет войны.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что был сбит американский беспилотник, нарушивший воздушную границу Ирана. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Позже Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4, который находился в международном воздушном пространстве. Господин Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, позже операция была «отменена на начальной стадии». По мнению американского президента, в случае удара по Ирану, жертвы были бы несоразмерны сбитому беспилотнику.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».