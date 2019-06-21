Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но отменил атаку

Президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в связи с тем, что иранские военные сбили американский беспилотник. Как сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц, операция была «отменена на начальной стадии».

По информации газеты, президент одобрил удары по иранским радарам и ракетным батареям. Отмечается, что в 19:00 (2:00 мск) военные и дипломатические чиновники после оживленных дискуссий и споров в Белом доме с участием руководящих лиц из Совета нацбезопасности и представителей Конгресса ждали нанесения удара. Источники издания утверждают, что «самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве».

При этом The New York Times уточняет, что не ясно, из каких соображений было отменено решение об атаке и могут ли США все же ее осуществить. Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отозвать публикацию материала.

Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4. На изображении видно, что тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана.

Напомним, Пентагон в ближайшее время намерен направить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».