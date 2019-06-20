Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что был сбит американский беспилотник-нарушитель. По заявлению КСИР, инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива.

Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk был сбит ВВС КСИР, передает Press TV. Это случилось после того, как он нарушил воздушную границу Ирана, сообщили в КСИР.

Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в среду. «Ни один летательный аппарат не находился в воздушном пространстве Ирана»,— приводит Reuters выдержку из сообщения ВС.

Напомним, Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что взрывы на танкерах были организованы Тегераном.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что причин для войны с США не существует.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».