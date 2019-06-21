Тегеран отрицает получение письма от Трампа после инцидента с беспилотником

Власти Ирана отрицают информацию о том, что получили письмо от президента США Дональда Трампа после инцидента с беспилотником, сообщил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави. С таким заявлением он выступил на фоне ухудшения отношений с США после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. «США никакого письма через Оман не передавали»,— цитирует слова господина Хосрави IRIB.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что после инцидента власти Ирана получили письмо от Дональда Трампа с угрозой «неизбежного нападения». На ответ Тегерану дали «ограниченное время». При этом в послании подчеркивалось, что президент США готов к переговорам, потому что не хочет войны.

Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4. На изображении видно, что тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана. Господин Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, позже операция была «отменена на начальной стадии».

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».