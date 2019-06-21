Reuters: Трамп пригрозил Ирану «неизбежным нападением»

Власти Ирана получили письмо от президента США Дональда Трампа с предупреждением «о неизбежности нападения», сообщил Reuters со ссылкой на иранских чиновников. В своем сообщении господин Трамп отметил, что против войны с Ираном и хочет пойти на переговоры.

Письмо было передано через представителей Омана. По словам чиновников, господин Трамп дал мало времени на ответ. Они сразу объяснили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи против переговоров, но пообещали передать ему сообщение.

Ранее стало известно, что господин Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в связи с тем, что иранские военные сбили американский беспилотник. Позже операция была «отменена на начальной стадии».

Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4. На изображении видно, что тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана.

Напомним, Пентагон в ближайшее время намерен направить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».