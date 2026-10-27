Сжатый контент расширился в объеме

Аппаратные СХД есть у Yadro, «Аэродиск», НОТА, «Аквариус», Depo и др., перечислила аналитик блока стратегии Cloud.ru Екатерина Косова. Она отметила, что спрос на такие решения будет продолжать расти, но может перераспределяться в пользу более эффективных, программно-контролируемых и объектных систем хранения. На спрос, по словам госпожи Косовой, повлияет и бум ИИ, и дефицит стоек и электроэнергии, вынуждающие компании повышать эффективность существующей инфраструктуры. Объектные СХД могут увеличиться в спросе и за счет роста резервного копирования, добавила она.