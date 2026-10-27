Сжатый контент расширился в объеме
Рынок систем хранения данных объектного типа достиг 10 млрд рублей
Развитие ИИ, дефицит «железа» и необходимость резервировать данные в связи с атаками на ЦОД оказали заметное влияние на рынок систем хранения данных для работы с информацией в сжатом виде. Его объем составил 10 млрд руб. за первую половину 2026 года. Такие решения нужны для хранения больших неструктурированных данных, например, видеопотоков и тяжелого медиаконтента, но они дешевле и компактнее классических.
Объем рынка систем хранения данных (СХД) с объектным типом хранения увеличился более чем в три раза и составил порядка 10 млрд руб. за первое полугодие 2026 года. В первом полугодии 2025 года рынок таких систем составил 3 млрд руб. Такими данными с “Ъ” поделился представитель Yadro (входит в ИКС «Холдинг»).
СХД с объектным типом доступа — это тип хранения, при котором данные можно сохранять в сжатых объектах. Такой тип используется для экономичного хранения, резервных копий или датасетов для обучения ИИ.
Основными драйверами спроса на такие решения, подчеркнул представитель Yadro, остаются переход на российские инфраструктурные решения, повышение требований к защите данных и развитие геораспределенных и катастрофоустойчивых архитектур ЦОД. Весь рынок СХД Yadro оценили в 80 млрд руб. за 2025 год, а за первое полугодие 2026 года — в 28 млрд руб.
Главной задачей СХД объектного типа является хранение больших неструктурированных данных: видеопотоков, контента и т. д., объясняет ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий. Такое решение дешевле, чем блочные и файловые СХД, за счет чего и выгодны для инфраструктуры.
«Оценку российского рынка объектных СХД в 3–4 млрд руб. за первое полугодие 2026 года можно считать реалистичной»,— подтвердил представитель производителя электроники Fplus, уточнив, что в таком случае речь идет только о специализированных решениях. Но с учетом программно-определяемых решений и универсальных СХД для облачного хранения объем сегмента будет значительно выше, добавил он. Спрос на них растет в том числе за ростом рынка ИИ.
Общий рынок СХД за 2025 год он оценил в 138,2 млрд руб., сославшись на исследование «Квадрант Технологий».
Аппаратные СХД есть у Yadro, «Аэродиск», НОТА, «Аквариус», Depo и др., перечислила аналитик блока стратегии Cloud.ru Екатерина Косова. Она отметила, что спрос на такие решения будет продолжать расти, но может перераспределяться в пользу более эффективных, программно-контролируемых и объектных систем хранения. На спрос, по словам госпожи Косовой, повлияет и бум ИИ, и дефицит стоек и электроэнергии, вынуждающие компании повышать эффективность существующей инфраструктуры. Объектные СХД могут увеличиться в спросе и за счет роста резервного копирования, добавила она.
С учетом ситуации с ЦОД и «облачной репатриации», то есть возврату нагрузок под физический контроль заказчика из облака, можно ожидать рост спроса на СХД, особенно в сегментах с расширенной защитой данных, полагает директор бизнес-юнита «Системы хранения данных» ГК «Аквариус» Смбат Саакян. А учитывая дефицит на рынке накопителей, можно предсказать рост спроса на СХД с технологиями оптимизации хранения и возврат интереса к гибридным системам, сочетающим SSD и магнитные диски, утверждает он.
В период с 7 по 18 октября БПЛА атаковали как минимум три ЦОД «Яндекса», строящийся ЦОД Сбербанка и ЦОД VK. Часть сервисов временно пострадали, но были восстановлены компаниями.
Но, как отметил представитель Yadro, спрос на системы хранения данных с объектным типом уникален не только для России. По его словам, в мире они аналогично занимают порядка 20% от совокупного рынка СХД, или около $6–7 млрд.