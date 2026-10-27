В Танзании нашли новое месторождение газа впервые за десять лет

По предварительным оценкам, запасы газа на участке Мнази-Бей в регионе Мтвара превышают 6,3 млрд куб. м. Предыдущие скважины бурились здесь в 2014 году. Ожидается, что добыча начнется уже в ноябре 2026 года, а суточная производительность новых скважин будет достигать 1,5 млн куб. м.