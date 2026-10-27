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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

В Танзании нашли новое месторождение газа впервые за десять лет

В Танзании впервые за более чем десять лет обнаружено новое месторождение природного газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства энергетики страны.
По предварительным оценкам, запасы газа на участке Мнази-Бей в регионе Мтвара превышают 6,3 млрд куб. м. Предыдущие скважины бурились здесь в 2014 году. Ожидается, что добыча начнется уже в ноябре 2026 года, а суточная производительность новых скважин будет достигать 1,5 млн куб. м.
Газовый рынок
ТЭК
Африка

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор